Описание Фото Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по Первомайскому району Новосибирска — бывшей криминальной окраине, а сегодня одному из самых комфортных и безопасных мест города.



Вы увидите, как изменилась городская среда: современные общественные пространства, благоустроенные скверы, новые площадки для отдыха.

Евгений Ваш гид в Новосибирске Задать вопрос Групповая экскурсия 1500 ₽ за человека 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Пример успешной перезагрузки Когда‑то эту территорию застраивали рабочие посёлки, здесь кипела своя жизнь с неофициальными правилами и криминальными «авторитетами». Местные жители помнили времена, когда вечером лучше было не выходить на улицу. Сегодня Первомайский район — один из самых зелёных и ухоженных в Новосибирске. Что вы увидите на прогулке Мы пройдём по улицам, которые полностью изменили облик. Вас ждут новые тротуары, современное освещение, лавочки, клумбы и детские площадки. Гид покажет «старый» Первомайский район — здания, которые помнят ещё 1990‑е, и расскажет реальные истории местных жителей о том, как было раньше. А затем — новый облик: отреставрированные фасады, чистые подъезды.

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Россия, Новосибирск, Первомайская улица, 230 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.