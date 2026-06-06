Пешеходная экскурсия по Первомайскому району Новосибирска — бывшей криминальной окраине, а сегодня одному из самых комфортных и безопасных мест города.
Вы увидите, как изменилась городская среда: современные общественные пространства, благоустроенные скверы, новые площадки для отдыха.
Вы увидите, как изменилась городская среда: современные общественные пространства, благоустроенные скверы, новые площадки для отдыха.
Описание экскурсииПример успешной перезагрузки Когда‑то эту территорию застраивали рабочие посёлки, здесь кипела своя жизнь с неофициальными правилами и криминальными «авторитетами». Местные жители помнили времена, когда вечером лучше было не выходить на улицу. Сегодня Первомайский район — один из самых зелёных и ухоженных в Новосибирске. Что вы увидите на прогулке Мы пройдём по улицам, которые полностью изменили облик. Вас ждут новые тротуары, современное освещение, лавочки, клумбы и детские площадки. Гид покажет «старый» Первомайский район — здания, которые помнят ещё 1990‑е, и расскажет реальные истории местных жителей о том, как было раньше. А затем — новый облик: отреставрированные фасады, чистые подъезды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Новосибирск, Первомайская улица, 230
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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