Вокзал — лицо любого города. Первые эмоции путешественника проявляются именно здесь. Наша прогулка — это знакомство с Новосибирском от самого перрона до исторического центра.
Вы увидите, каким был первый паровоз Российской империи, пройдётесь по самой «грамотной» улице и познакомитесь с деревянным зодчеством Новониколаевска начала 20 века.
Описание экскурсии
- Вокзал-Главный — ворота в Новосибирск. Здесь вас ждёт история Транссиба, паровоз «Проворный» и понимание, кто такой Гарин-Михайловский
- Дома-коммуны и новая идея построения социалистического общества
- Дом первого машиниста Новониколаевска
- Деревянное зодчество начала 20 века
- Улица 1905 года — одна из самых «грамотных» улиц города
- Пересыльная тюрьма, её мифы и реальность
- Вознесенский собор, прошедший путь от деревянного храма к кафедральному собору
Вы узнаете:
- каким был первый паровоз Российской империи
- кем была товарищ Дуся и почему её именем названа одна из главных магистралей города
- что объединяет Останкинскую телебашню и здание вокзала «Новосибирск-Главный»
и многое другое!
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарина-Михайловского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 37 туристов
Я работаю гидом-экскурсоводом с 1996 года. Люблю историю, жизнь и быт людей. И с удовольствие делюсь своими знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
18 ноя 2025
Первый раз была на индивидуальной экскурсии! Ощущения не передаваемые, чувствуешь себя "королевишной". Узнала ооочень много нового для себя! В восторге полнейшем! Светлана абсолютный профессионал своего дела. Соглашаясь на эту экскурсию
Е
Екатерина
9 окт 2025
Светлана - хороший экскурсовод. Мне понравилась эта экскурсия, узнала много нового и интересного о Новосибирске и его истории.
D
Dmitry
5 окт 2025
Отличная и очень познавательная прогулка, несмотря на дождеснег! Если погода плохая - одевайтесь теплее
