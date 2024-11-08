Исторические кварталы Новосибирска хранят не только дома вековой давности — шедевры дореволюционной застройки, чудесные образцы деревянного зодчества и их тихие дворики — но и захватывающие истории богатых купцов. Вы увидите артефакты, связанные с торговлей и ремёслами тех времён. Услышите легенды и предания о том, как купцы создавали свои империи, и о том, что их ждало после революции 1917 года.

Описание экскурсии

Сто лет назад купеческие кварталы Новосибирска считалась очень престижными, поэтому здесь селились самые зажиточные горожане. Жилые здания и сады, церкви и школы, доходные дома и гостиницы — всё это будет в нашем увлекательном путешествии. А ещё — новые грани истории Новосибирска и легенды, о которых вы вряд ли услышите где-то ещё.

Мы с вами посмотрим:

Дом купца Зейдана — памятник архитектуры начала 20 века

Новат — самый крупный театр за Уралом

Краеведческий музей

Самую старую аптеку Новосибирска

Русско-азиатский банк — место, связанное с золотым запасом России и именем Колчака

Одно из самых старых зданий города, сохранившееся после пожара 1909 года

Дом купца Бузолина — памятник архитектуры, окутанный городскими легендами

И обсудим следующие вопросы:

Какой национальности были первые деловые люди Ново-Николаевска?

Что общего между Новосибирском и Чикаго?

Как кутили первые богачи Сибири и какими причудами славились?

Организационные детали

Экскурсия проходит полностью на открытом воздухе и не предполагает дополнительных расходов