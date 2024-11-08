Исторические кварталы Новосибирска хранят не только дома вековой давности — шедевры дореволюционной застройки, чудесные образцы деревянного зодчества и их тихие дворики — но и захватывающие истории богатых купцов. Вы увидите артефакты, связанные с торговлей и ремёслами тех времён.
Услышите легенды и предания о том, как купцы создавали свои империи, и о том, что их ждало после революции 1917 года.
Услышите легенды и предания о том, как купцы создавали свои империи, и о том, что их ждало после революции 1917 года.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Сто лет назад купеческие кварталы Новосибирска считалась очень престижными, поэтому здесь селились самые зажиточные горожане. Жилые здания и сады, церкви и школы, доходные дома и гостиницы — всё это будет в нашем увлекательном путешествии. А ещё — новые грани истории Новосибирска и легенды, о которых вы вряд ли услышите где-то ещё.
Мы с вами посмотрим:
- Дом купца Зейдана — памятник архитектуры начала 20 века
- Новат — самый крупный театр за Уралом
- Краеведческий музей
- Самую старую аптеку Новосибирска
- Русско-азиатский банк — место, связанное с золотым запасом России и именем Колчака
- Одно из самых старых зданий города, сохранившееся после пожара 1909 года
- Дом купца Бузолина — памятник архитектуры, окутанный городскими легендами
И обсудим следующие вопросы:
- Какой национальности были первые деловые люди Ново-Николаевска?
- Что общего между Новосибирском и Чикаго?
- Как кутили первые богачи Сибири и какими причудами славились?
Организационные детали
Экскурсия проходит полностью на открытом воздухе и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в общежитие № 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 53 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно мои экскурсии? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культурыЗадать вопрос
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