Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Новосибирск и железная дорога Вы осмотрите здание местного железнодорожного вокзала и раскроете историю 📖 его проектирования и строительства. Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей 🖼 железнодорожной техники на станции «Сеятель». Я покажу представленные в нем вагоны разных исторических эпох и расскажу, как они использовались и чем они отличаются от современных аналогов.
Академгородок — центр сибирской науки Академгородок — одно из самых интересных мест Новосибирска. Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города. А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых. Кроме того, я покажу здание Новосибирского государственного университета и расскажу о его истории и выдающихся выпускниках.
Организационные детали
Дополнительные расходы: музей геологии — 200 рублей, электропоезд — 60 рублей, маршрутное такси 🚕 до Академгородка — 50 рублей
Еда и напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель. С увлечением изучаю историю и архитектуру города Новосибирска, в котором родилась и живу. Хочу, чтобы гости нашего города узнали его поближе, познакомились с его улицами и площадями, парками и историческими зданиями, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.