Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Новосибирск и железная дорога

Вы осмотрите здание местного железнодорожного вокзала и раскроете историю 📖 его проектирования и строительства. Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей 🖼 железнодорожной техники на станции «Сеятель». Я покажу представленные в нем вагоны разных исторических эпох и расскажу, как они использовались и чем они отличаются от современных аналогов.

Академгородок — центр сибирской науки

Академгородок — одно из самых интересных мест Новосибирска. Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города. А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых. Кроме того, я покажу здание Новосибирского государственного университета и расскажу о его истории и выдающихся выпускниках.

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