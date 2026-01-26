Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Новосибирск изнутри

Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Представляем уникальную возможность познакомиться с Новосибирском изнутри.

Экскурсия начнется с осмотра исторического железнодорожного вокзала, после чего вы отправитесь в путешествие на электропоезде в Советский район, где посетите музей железнодорожной техники.

Затем ваш
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путь лежит в Академгородок, сердце сибирской науки, где вы увидите знаковые научные учреждения, уникальный Технопарк, а также памятник Лабораторной мыши.

Вас ждет не только знакомство с историей и архитектурой, но и уникальная возможность ощутить дух научных открытий и исследований

4.5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Путешествие на электропоезде
  • 🏛 Визит в Академгородок
  • 🧬 Памятник Лабораторной мыши
  • 📚 История Новосибирского университета
  • 🚃 Музей железнодорожной техники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно прогуляться по Академгородку и посетить все запланированные места, наслаждаясь их атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Музей железнодорожной техники
  • Технопарк
  • Улица Николаева
  • Проспект Лаврентьева
  • Памятник Лабораторной мыши
  • Музей минералов
  • Храм Всех Святых
  • Новосибирский государственный университет

Описание экскурсии

Новосибирск и железная дорога

Вы осмотрите здание местного железнодорожного вокзала и раскроете историю его проектирования и строительства. Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей железнодорожной техники на станции «Сеятель». Я покажу представленные в нем вагоны разных исторических эпох и расскажу, как они использовались и чем они отличаются от современных аналогов.

Академгородок — центр сибирской науки

Академгородок — одно из самых интересных мест Новосибирска. Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города. А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых. Кроме того, я покажу здание Новосибирского государственного университета и расскажу о его истории и выдающихся выпускниках.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: музей геологии — 200 рублей, электропоезд — 60 рублей, маршрутное такси до Академгородка — 50 рублей
  • Еда и напитки во время обеда оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
1
Н
Мы с Ириной провели чудесный новогодний день, за что ей особое спасибо! Вместо того, чтоб готовить новогодний стол своей семье, она целый день провела с гостями города, показала нам Академгородок,
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закрытые из-за праздников локации заменила другими, не менее интересными. Наша экскурсия длилась 6 часов, поэтому мы обедали, и Ирина порекомендовала нам очень хорошее кафе с адекватными ценами. Прогулка удалась! До сих пор рассказываем дома друзьям и знакомым о полученных впечатлениях!

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Ирина
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное знание вопросов, компетентность в различных сферах науки! Познакомились с различными сферами жизни жителей Академгородка: научной, общественной, культурной. Рекомендую к посещению!
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное+2
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
Очень понравилась экскурсия знакомства с Академ городком! У гида Ирины грамотная интеллигентная речь, обширный интеллект, точное
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Л
В Новосибирске была два дня. В первый день знакомилась с городом самостоятельно. А во второй решила взять экскурсию в Академгородок. Заказывала ее буквально за пару дней до поездки. Первое, что
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выпало при поиске, это Sputnik. Сначала мне подтвердили, а потом пришел отказ по причине занятости гида. Затем нашла похожую экскурсию на Tripster. Заказала, мне подтвердили и связали с гидом. За это непродолжительное время я решила, что выбранный мною день (день приезда в Новосибирск) не совсем удобен, попросила перенести на следующий. И хотя Ирина была занята, она предложила своего коллегу. Ура! Значит, экскурсия состоится!
В назначенные день и время к моей гостинице пришел молодой человек, и мы отправились в Академгородок. Вначале меня смутила молодость гида, но чем дольше длилась экскурсия, тем больше убеждалась не только в том, что Вадим (так звали гида) владеет материалом, интересно может его подать, но и грамотно его структурирует.
Теперь о самом Академгородке и экскурсии. Академгородок - исключительно зеленое место. Когда идешь по одной стороне улицы, другую вообще может быть не видно из-за деревьев. Отчасти, это путешествие в советское прошлое с железобетонными коробками институтских зданий. И немного нереальным местом, как будто из книги братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу": так и ждешь, что за поворотом окажется НИИ ЧАВО. На контрасте со старыми институтскими корпусами смотрятся наклонные башни со стеклянными фасадами.
Понравилась атмосфера Академгородка, тихая, спокойная, неторопливая.
Завершающей частью экскурсии стал подъем на смотровую площадку нового университетского здания. Виды великолепные: на горизонте виден Новосибирск, полоска водохранилища и зеленое море не тайги, но лесного массива, по которому "плывут" постройки последних лет, а здания советского периода совершенно не видны. Кто окажется в Академгородке, рекомендую не поскупиться на смотровую площадку.

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Л
Рекомендую! Увидеть своими глазами Академгородок - сердце и ум Новосибирска, услышать много интересного от гида Ирины, приехать туда и вдохнуть атмосферу интеллекта! Никакой спешки! Здорово! Программа экскурсии гибкая. Так как экскурсия не была запланированной, мы с Ириной на ходу проговаривали маршрут и программу! Я осталась в восторге! Спасибо Ирина!
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И
Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут, гид отвечает на вопросы. Не хватило более глубокой информации о
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научной жизни городка, чувство гордости за Сибирскую науку охватывало, но вот побольше бы, это же целых 35 научных институтов!!! Тем не менее, мы отлично погуляли, все увидели, что хотели. Отдельное спасибо Ирине за кулинарное открытие - буузы! Приятно, что гид заботится о своих экскурсантах: и тенек в жаркую погоду найдет и про еду не забудет, так как экскурсия длинная, а голодное брюхо к учению глухо:)

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Руслан
экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
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