Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Новосибирск изнутри

Погулять по колоритному Академгородку и посетить музеи железнодорожной техники и геологии

Ирина
Ирина – Гид из Новосибирска
На электропоезде вы отправитесь в самобытный Советский район города, где находится знаменитый Академгородок.

Я проведу вас по его живописным улицам и покажу знаковые научные учреждения, здание местного университета и даже памятник Лабораторной мыши.

Расскажу историю 📖 этих мест и помогу ощутить их особый дух.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри

Что вас ожидает

Новосибирск и железная дорога
Вы осмотрите здание местного железнодорожного вокзала и раскроете историю 📖 его проектирования и строительства. Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей 🖼 железнодорожной техники на станции «Сеятель». Я покажу представленные в нем вагоны разных исторических эпох и расскажу, как они использовались и чем они отличаются от современных аналогов.

Академгородок — центр сибирской науки
Академгородок — одно из самых интересных мест Новосибирска. Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города. А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых. Кроме того, я покажу здание Новосибирского государственного университета и расскажу о его истории и выдающихся выпускниках.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: музей геологии — 200 рублей, электропоезд — 60 рублей, маршрутное такси 🚕 до Академгородка — 50 рублей
  • Еда и напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри
Новосибирск изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель. С увлечением изучаю историю и архитектуру города Новосибирска, в котором родилась и живу. Хочу, чтобы гости нашего города узнали его поближе, познакомились с его улицами и площадями, парками и историческими зданиями, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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