Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия начнется с осмотра исторического железнодорожного вокзала, после чего вы отправитесь в путешествие на электропоезде в Советский район, где посетите музей железнодорожной техники.
Затем ваш
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Путешествие на электропоезде
- 🏛 Визит в Академгородок
- 🧬 Памятник Лабораторной мыши
- 📚 История Новосибирского университета
- 🚃 Музей железнодорожной техники
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Музей железнодорожной техники
- Технопарк
- Улица Николаева
- Проспект Лаврентьева
- Памятник Лабораторной мыши
- Музей минералов
- Храм Всех Святых
- Новосибирский государственный университет
Описание экскурсии
Новосибирск и железная дорога
Вы осмотрите здание местного железнодорожного вокзала и раскроете историю его проектирования и строительства. Затем сядете на электропоезд и отправитесь в Советский район, в музей железнодорожной техники на станции «Сеятель». Я покажу представленные в нем вагоны разных исторических эпох и расскажу, как они использовались и чем они отличаются от современных аналогов.
Академгородок — центр сибирской науки
Академгородок — одно из самых интересных мест Новосибирска. Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города. А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых. Кроме того, я покажу здание Новосибирского государственного университета и расскажу о его истории и выдающихся выпускниках.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: музей геологии — 200 рублей, электропоезд — 60 рублей, маршрутное такси до Академгородка — 50 рублей
- Еда и напитки во время обеда оплачиваются дополнительно