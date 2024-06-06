🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 55 отзывов Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 45 отзывов Открывая Новосибирск Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии Начало: Отель Domina 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту Начало: В районе площади Ленина 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов "Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт Начало: В районе универмага «Калининский» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Первомайский сквер 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида Начало: В зоопарке 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск Начало: На Михайловской набережной 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 1 отзыв Академгородок + ГЭС в мини-группе Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас Начало: На улице Дмитрия Шамшурина 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Контрасты Левобережья «Город в городе», или многообразие Ленинского района Начало: В районе «Сада Кирова» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара Начало: у метро «Заельцовская» 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе метро «Площадь Ленина» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь Начало: В районе станции электрички «Первомайская» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу 2 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды Начало: на Красном проспекте 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное Начало: у метро Речной вокзал 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях Начало: В Первомайском сквере 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Аудиогид 30 минут Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием Начало: На ж/д вокзале 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 2 часа По Новосибирску - в мини-группе Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы Начало: На автостанции «Железнодорожная» Расписание: в субботу в 10:00 3 200 ₽ за человека

Мини-группа 2.5 часа Мастер-класс по рисованию акриловыми красками Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа) Начало: Недалеко от метро «Красный проспект» Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30 2 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска Познакомиться с историей города в его самой красивой локации Начало: У парка «Городское начало» 1 000 ₽ за человека