1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гостях у животных Новосибирского зоопарка: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с животными со всех уголков мира в одном из крупнейших зоопарков России. Откройте для себя мир дикой природы в компании опытного гида
Начало: В зоопарке
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первомайка в Новосибирске: криминал, железная дорога и уникальные истории
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 июня 2024Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
- MMIKHAIL4 июня 2024Спасибо Софии за отличную экскурсию.
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ООльга31 мая 2024Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия по зоопарку с гидом Ниной Федоровной. Была в Новосибирске транзитом. Взять индивидуальную экскурсию было лучшим
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ААлёна25 мая 2024Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
- ККсения21 мая 2024Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
- ККсения21 мая 2024Экскурсовод Вадим хороший рассказчик. Много знает информации. К сожалению, в музей Сибирской бересты не отвел
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Для студентов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Для студентов" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 300 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Новосибирске для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями