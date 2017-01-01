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Прогулка по новосибирскому Военному городку

5
1 отзыв
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
На просторах России раскидано множество военных городков.

Некоторые из них до сих пор закрыты от посторонних глаз.

До недавнего времени в Новосибирске был такой городок.

В 2017 году военную часть открыли для простых жителей.

Здесь можно увидеть казармы, жилые дома, конюшню и гауптвахту.

Я проведу вас по улочкам военного города и расскажу о Гражданской и Второй мировой войнах, кто здесь жил и творил.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка по новосибирскому Военному городку
Прогулка по новосибирскому Военному городку

Что вы увидите

  • Военный городок в Закаменской части
Район, скрытый от глаз горожан
Военный городок был построен в Ново-Николаевске в начале XX века. Тут проходили ключевые события Гражданской войны, отсюда уходили на передовую войска в Первую Мировую и Великую Отечественную. Здесь две недели квартировал адмирал Александр Колчак и об этом городке писал в своих «Прокляты и убиты» сибиряк Виктор Астафьев.
Городок включает более 30 объектов, и до последнего времени лишь 13 из них были доступны для осмотра, большинство зданий находилось на закрытой для посторонних глаз территории. Однако в 2017 году эта часть города, в целом, была открыта (здесь по-прежнему располагается воинская часть). Техническая дорога внутри военного городка превратилась в новую улицу, названную именем новосибирского лётчика-героя Василия Старощука, а в гарнизонном Доме офицеров заработал новый для города музей 🖼 «Россия. Моя история».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 ТРЦ «Аура»
Место завершения
🏁 По договорённости
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Прогулка по новосибирскому Военному городку

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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1 отзыв оставили туристы

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