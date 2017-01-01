Район, скрытый от глаз горожан

Военный городок был построен в Ново-Николаевске в начале XX века. Тут проходили ключевые события Гражданской войны, отсюда уходили на передовую войска в Первую Мировую и Великую Отечественную. Здесь две недели квартировал адмирал Александр Колчак и об этом городке писал в своих «Прокляты и убиты» сибиряк Виктор Астафьев.

Городок включает более 30 объектов, и до последнего времени лишь 13 из них были доступны для осмотра, большинство зданий находилось на закрытой для посторонних глаз территории. Однако в 2017 году эта часть города, в целом, была открыта (здесь по-прежнему располагается воинская часть). Техническая дорога внутри военного городка превратилась в новую улицу, названную именем новосибирского лётчика-героя Василия Старощука, а в гарнизонном Доме офицеров заработал новый для города музей 🖼 «Россия. Моя история».