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при этом о городе от молодого местного жителя, то я к вашим услугам. На своих экскурсиях я стараюсь делать акцент на причинно-следственные связи событий, которые произошли в Новосибирске в своё время, и подкреплять это историческими фотографиями и документами, которые у меня есть. Мой девиз: «Никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ!»