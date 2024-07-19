Новосибирск в годы Великой Отечественной войны

Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
Экскурсия рассказывает не только о вкладе города в победу над нацистской Германией, но и о других войнах, в которых Новосибирск тоже принимал определённое участие.

Я расскажу, как Новосибирск стал одним из центров оборонной промышленности, чем отличились воины-сибиряки на полях сражений и какие тайны хранит монумент Славы.
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вся экскурсия пройдёт на территории монумента Славы, где мы осмотрим следующие локации:

  • Площадь Подвига — на высоченных бетонных пилонах вы сможете увидеть, как начиналась, развивалась и заканчивалась Великая Отечественная война.
  • Вечный огонь и Могила неизвестного солдата. Вы узнаете, в каких сражениях принимали участие воины-сибиряки, и какая традиция, связанная с вечным огнём в Новосибирске, соблюдается до сих пор
  • Памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы. Здесь вы подробно познакомитесь с героями родом из Новосибирска и узнаете, чем они отличились в годы войны.
  • Памятник «Единство фронта и тыла». Я расскажу, чем и в каком количестве местные предприятия снабжали фронт. Некоторые из них работают до сих пор!
  • Аллея Оружия — музей под открытым небом. Юным гостям города будет особенно интересно воочию увидеть технику военных лет, а также узнать, как боевая машина «Катюша» оказалась в одной из школ города и почему монумент Славы так долго не могли открыть.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Новосибирска

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