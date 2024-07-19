Экскурсия рассказывает не только о вкладе города в победу над нацистской Германией, но и о других войнах, в которых Новосибирск тоже принимал определённое участие.
Я расскажу, как Новосибирск стал одним из центров оборонной промышленности, чем отличились воины-сибиряки на полях сражений и какие тайны хранит монумент Славы.
Я расскажу, как Новосибирск стал одним из центров оборонной промышленности, чем отличились воины-сибиряки на полях сражений и какие тайны хранит монумент Славы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вся экскурсия пройдёт на территории монумента Славы, где мы осмотрим следующие локации:
- Площадь Подвига — на высоченных бетонных пилонах вы сможете увидеть, как начиналась, развивалась и заканчивалась Великая Отечественная война.
- Вечный огонь и Могила неизвестного солдата. Вы узнаете, в каких сражениях принимали участие воины-сибиряки, и какая традиция, связанная с вечным огнём в Новосибирске, соблюдается до сих пор
- Памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы. Здесь вы подробно познакомитесь с героями родом из Новосибирска и узнаете, чем они отличились в годы войны.
- Памятник «Единство фронта и тыла». Я расскажу, чем и в каком количестве местные предприятия снабжали фронт. Некоторые из них работают до сих пор!
- Аллея Оружия — музей под открытым небом. Юным гостям города будет особенно интересно воочию увидеть технику военных лет, а также узнать, как боевая машина «Катюша» оказалась в одной из школ города и почему монумент Славы так долго не могли открыть.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени я занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнаватьЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Новосибирска
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
21 июля в 08:00
24 июля в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
21 июля в 08:00
24 июля в 08:00
от 9 334₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.