К Ксения Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера Спасибо большое за экскурсию о том, как строился оперный театр. Благодаря ей мы нашли родственника, которого не могли найти с 1938 года, но гид Игорь помог нам открыть эту тайну. Мы очень ему благодарны.

В Владимир Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера Так здорово гулять по городу и открывать его для себя с человеком, влюбленным в Новосибирск! Игорь очень много знает о городе, о его истории, мифах, легендах, интересных фактах. Много общался со старожилами. Экскурсия получилась очень живой!

И Ирина Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера Наша группа благодарит Игоря за великолепную экскурсию. Экскурсия прошла «на одном дыхании». Харизматичность, артистизм, тонкий юмор экскурсовода прекрасно сочетаются с огромным багажом его знаний. Легко, интересно и очень познавательно.