Военные экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Новосибирске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
13 июля в 13:00
14 июля в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по новосибирскому Военному городку
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 11:00
3 июля в 09:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
    Спасибо большое за экскурсию о том, как строился оперный театр. Благодаря ей мы нашли родственника, которого не могли найти с 1938 года, но гид Игорь помог нам открыть эту тайну. Мы очень ему благодарны.
  • В
    Владимир
    20 апреля 2024
    Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
    Так здорово гулять по городу и открывать его для себя с человеком, влюбленным в Новосибирск! Игорь очень много знает о городе, о его истории, мифах, легендах, интересных фактах. Много общался со старожилами. Экскурсия получилась очень живой!
  • И
    Ирина
    7 ноября 2023
    Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
    Наша группа благодарит Игоря за великолепную экскурсию. Экскурсия прошла «на одном дыхании». Харизматичность, артистизм, тонкий юмор экскурсовода прекрасно сочетаются с огромным багажом его знаний. Легко, интересно и очень познавательно.
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2019
    Прогулка по новосибирскому Военному городку
    Военные городки Сибири - особая часть истории нашего региона. Бывала в красноярском, ачинском. Поэтому обрадовалась, что есть такая экскурсия в
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    Новосибирске. К тому же в новосибирском военном городке в годы войны бывал Виктор Петрович Астафьев, а его творчество мне близко. Экскурсия очень насыщенная и интересная. Рекомендую всем, кто любит нестандартные прогулки вдали от торных экскурсионных дорог.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
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  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. ГЭС
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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