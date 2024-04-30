1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
13 июля в 13:00
14 июля в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по новосибирскому Военному городку
Начало: ТРЦ «Аура»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 11:00
3 июля в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию о том, как строился оперный театр. Благодаря ей мы нашли родственника, которого не могли найти с 1938 года, но гид Игорь помог нам открыть эту тайну. Мы очень ему благодарны.
- ВВладимир20 апреля 2024Так здорово гулять по городу и открывать его для себя с человеком, влюбленным в Новосибирск! Игорь очень много знает о городе, о его истории, мифах, легендах, интересных фактах. Много общался со старожилами. Экскурсия получилась очень живой!
- ИИрина7 ноября 2023Наша группа благодарит Игоря за великолепную экскурсию. Экскурсия прошла «на одном дыхании». Харизматичность, артистизм, тонкий юмор экскурсовода прекрасно сочетаются с огромным багажом его знаний. Легко, интересно и очень познавательно.
- ЮЮлия21 июля 2019Военные городки Сибири - особая часть истории нашего региона. Бывала в красноярском, ачинском. Поэтому обрадовалась, что есть такая экскурсия в
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Военные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «Военные», 7 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь