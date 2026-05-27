Новосибирск в годы Великой Отечественной войны: экскурсия-квест для школьников (10+)

Хотите, чтобы дети не просто послушали о военном прошлом, а реально прониклись историей? Зовите их на мой квест! Вместе мы разглядим военную технику, разгадаем архитектурные тайны и обсудим, как наш Новосибирск ковал оружие для фронта. Я сам ещё молодой гид, так что детям будет интересно.
Описание квеста
Отыскать ответы на вопросы квеста помогут детали памятников и уличных экспонатов. Для этого участникам предстоит изучить:
- Вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата — главные священные места мемориала
- стелу «Новосибирцы — герои», где увековечены имена тех, кто отличился на полях сражений
- музей под открытым небом — выставку военной техники
О чём расскажет квест
- Как выглядел Новосибирск в годы войны: что успели построить к 1941 году и как изменилась жизнь сибиряков, когда война пришла в каждый дом
- Чем сибиряки удивили фронт и почему противник боялся их особенно сильно
- От патрона до самолёта: как обычные заводы за несколько месяцев перестроились на выпуск военной продукции
- Тайна Монумента Славы: почему министр культуры СССР был против его открытия
Бонус
В конце программы каждого участника ждёт небольшой подарок от местного производителя. Что это будет — секрет до самого финала.
Организационные детали
По запросу программу можно провести для организованной группы школьников или студентов.
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Монумента Славы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 601 туриста
Мой девиз: никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ! Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при этом о
