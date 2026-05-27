Новосибирск в годы Великой Отечественной войны: экскурсия-квест для школьников (10+)

Хотите, чтобы дети не просто послушали о военном прошлом, а реально прониклись историей? Зовите их на мой квест! Вместе мы разглядим военную технику, разгадаем архитектурные тайны и обсудим, как наш Новосибирск ковал оружие для фронта. Я сам ещё молодой гид, так что детям будет интересно.

Отыскать ответы на вопросы квеста помогут детали памятников и уличных экспонатов. Для этого участникам предстоит изучить:

Вечный огонь и Могилу Неизвестного Солдата — главные священные места мемориала

стелу «Новосибирцы — герои», где увековечены имена тех, кто отличился на полях сражений

музей под открытым небом — выставку военной техники

Как выглядел Новосибирск в годы войны : что успели построить к 1941 году и как изменилась жизнь сибиряков, когда война пришла в каждый дом

: что успели построить к 1941 году и как изменилась жизнь сибиряков, когда война пришла в каждый дом Чем сибиряки удивили фронт и почему противник боялся их особенно сильно

и почему противник боялся их особенно сильно От патрона до самолёта : как обычные заводы за несколько месяцев перестроились на выпуск военной продукции

: как обычные заводы за несколько месяцев перестроились на выпуск военной продукции Тайна Монумента Славы: почему министр культуры СССР был против его открытия

В конце программы каждого участника ждёт небольшой подарок от местного производителя. Что это будет — секрет до самого финала.

По запросу программу можно провести для организованной группы школьников или студентов.