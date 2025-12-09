Экскурсия для болельщиков хоккея! И для гостей города, у которых мало времени.
Как раз между матчами! Экспресс-экскурсия, в ходе которой расскажу об истории города и хоккейной команды «Сибирь». Погуляем в исторических и знаковых местах, посетим ЛДС, тот самый. И погуляем в парке около «Сибирь-Арены».
Описание экскурсииПочувствуйте настоящий дух сибирской зимы на экскурсии, вдохновлённой самым зимним видом спорта! Это идеальный маршрут для болельщиков и гостей города, который позволяет за короткое время погрузиться в его самую азартную сторону. Вы узнаете, как история города неразрывно связана с легендарной командой «Сибирь». Мы прогуляемся по заснеженному центру и посетим знаковые места, включая культовый Ледовый дворец спорта, где рождались хоккейные легенды. Завершим путешествие прогулкой в парке у современной «Сибирь-Арены», где поговорим о будущем новосибирского хоккея. Это погружение в сердце зимнего города, где спортивная страсть согревает даже в лютый мороз.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сибирь-Арена
- Оперный театр
- Красный проспект
- Площадь Ленина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Речной вокзал
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
