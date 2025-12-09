Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия для болельщиков хоккея! И для гостей города, у которых мало времени.



Как раз между матчами! Экспресс-экскурсия, в ходе которой расскажу об истории города и хоккейной команды «Сибирь». Погуляем в исторических и знаковых местах, посетим ЛДС, тот самый. И погуляем в парке около «Сибирь-Арены».

Описание экскурсии Почувствуйте настоящий дух сибирской зимы на экскурсии, вдохновлённой самым зимним видом спорта! Это идеальный маршрут для болельщиков и гостей города, который позволяет за короткое время погрузиться в его самую азартную сторону. Вы узнаете, как история города неразрывно связана с легендарной командой «Сибирь». Мы прогуляемся по заснеженному центру и посетим знаковые места, включая культовый Ледовый дворец спорта, где рождались хоккейные легенды. Завершим путешествие прогулкой в парке у современной «Сибирь-Арены», где поговорим о будущем новосибирского хоккея. Это погружение в сердце зимнего города, где спортивная страсть согревает даже в лютый мороз.

