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Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Начало: Дмитрия Шамшурина, 43 (возле Пригородных касс)
Расписание: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
30002 550₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 12:00 и в 15:00
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
17001 445₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024Познакомилась с сердцем Сибири - городом Новосибирск. Экскурсовод Владимир рассказал об истории родного города и показал в центре все достопримечательности:
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Групповые»
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