Групповые экскурсии Новосибирска

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Новосибирске, цены от 1 445 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
Начало: Дмитрия Шамшурина, 43 (возле Пригородных касс)
Расписание: вторник, четверг и суббота в 10:00 и в 13:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
30002 550 за человека
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 12:00 и в 15:00
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
17001 445 за человека
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
2 600 за человека
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
    Познакомилась с сердцем Сибири - городом Новосибирск. Экскурсовод Владимир рассказал об истории родного города и показал в центре все достопримечательности:
    читать дальше

    Театр оперы и балета, Стоквартирный дом, памятник архитектору А. Д. Крячкову, Александру ll и В. Ленину, скульптуру Городовому, Михайловскую набережную, Метромост, Колесо обозрения, Краеведческий музей, Библиотеку и много других театров и объектов. Проехали по Красному проспекту и Площади Ленина. Экскурсия оказалась разнообразной, насыщенной и интересной. И с погодой повезло - немного ветрено, но тепло и солнечно!

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
    читать дальше

    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Академгородок + ГЭС в мини-группе
  2. Групповая экскурсия. Новосибирск - краса Сибири
  3. Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
  4. По Новосибирску - в мини-группе
  5. Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 445 до 4 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Новосибирске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Новосибирска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам