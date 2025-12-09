В уютной атмосфере праздничного Новосибирска приглашаем вас на особую встречу, где история и вкусы Сибири сплетаются в теплой беседе.
Это идеальный способ погрузиться в культуру края, наслаждаясь чашкой горячего зимнего напитка и уютом, когда за окном царит сибирская зима.
Описание экскурсииВы совершите увлекательное погружение в мир сибирской идентичности. Вы узнаете о загадках и традициях местной кухни, услышите истории о ресторанном деле дореволюционного Новониколаевска и откроете для себя, что было на этой земле до прихода Ермака. Вам расскажут об удивительном взлете самого молодого города-миллионника в России, о его уникальном характере и о том, чем он живёт сегодня. Вся экскурсия проходит в гостеприимной обстановке одного из центральных заведений города. Это магия зимнего утра — погружение в гастрономию и историю сибирского края через теплый диалог, который станет одним из самых душевных воспоминаний о вашем новогоднем путешествии в столицу Сибири.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Завтрак
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Grand Autograph Hotel Novosibirsk
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
