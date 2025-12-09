Описание Фото Ответы на вопросы В уютной атмосфере праздничного Новосибирска приглашаем вас на особую встречу, где история и вкусы Сибири сплетаются в теплой беседе.



Это идеальный способ погрузиться в культуру края, наслаждаясь чашкой горячего зимнего напитка и уютом, когда за окном царит сибирская зима.

Егор Ваш гид в Новосибирске Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-7 человек Когда По договоренности 5000 ₽ за человека

Описание экскурсии Вы совершите увлекательное погружение в мир сибирской идентичности. Вы узнаете о загадках и традициях местной кухни, услышите истории о ресторанном деле дореволюционного Новониколаевска и откроете для себя, что было на этой земле до прихода Ермака. Вам расскажут об удивительном взлете самого молодого города-миллионника в России, о его уникальном характере и о том, чем он живёт сегодня. Вся экскурсия проходит в гостеприимной обстановке одного из центральных заведений города. Это магия зимнего утра — погружение в гастрономию и историю сибирского края через теплый диалог, который станет одним из самых душевных воспоминаний о вашем новогоднем путешествии в столицу Сибири.

