Золотые прииски в России - это не миф.В 200 км от Новосибирска находится село Егорьевское, неофициальная столица золотодобычи в Западной Сибири.Путешествие включает посещение музейного комплекса, где представлены инструменты и макеты

драги, а также усадьбу старателей. Туристы смогут попробовать намыть золото на берегу реки Суенги. По пути встречаются живописные места, такие как Суенгинский каскад порогов, и можно остановиться в Маслянино для покупки местных продуктов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться в это путешествие летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и активного отдыха на природе. В это время река Суенга полноводна, а зелень в Маслянинском районе особенно яркая. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать, что в мае вода в реке может быть ещё холодной, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы года экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за погодных факторов.

Сейчас август — это идеальное время.