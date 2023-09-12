Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
Золотые прииски — это не только Клондайк и Дикий Запад.
В России тоже есть места, где в своё время добывали благородный металл, например, село Егорьевское в 200 км от Новосибирска. Оно считается неофициальной столицей золотодобычи в Западной Сибири.
Приглашаем прокатиться до него, побывать в штольне и усадьбе старателей, а по пути увидеть живописные пейзажи нашего края.
В России тоже есть места, где в своё время добывали благородный металл, например, село Егорьевское в 200 км от Новосибирска. Оно считается неофициальной столицей золотодобычи в Западной Сибири.
Приглашаем прокатиться до него, побывать в штольне и усадьбе старателей, а по пути увидеть живописные пейзажи нашего края.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Новосибирска в 8 утра. На пути до Егорьевского остановимся в посёлке Маслянино, где продают местные фигурные пряники и экологически чистые молочные продукты. По дороге гид расскажет о природе и молочном производстве в Маслянинском районе.
- Наш путь будет лежать через Суенгинский каскад порогов, одно из самых живописных мест Новосибирской области.
- В Егорьевском вы посетите музейный комплекс. В музее познакомитесь с трудом золотодобытчиков, увидите инструменты и приспособления, а также макет золотодобывающей драги. В усадьбе узнаете всё про быт старателей в 19 веке, их обряды и обычаи. В штольне поймёте, в каких нелёгких условиях работали добытчики драгметалла.
- На берегу реки Суенги попытаете удачу и сами попробуете намыть крупинки золотого песка.
- На обратном пути заедем на ужин в кафе «ЭкоНива», где готовят из экологически чистых продуктов местного производства.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс — 500 руб. /чел., ужин — 500 руб. /чел.
- В усадьбе старателя по предварительной заявке можно заказать чаепитие с пирогами — 500 руб. /чел.
- При необходимости поможем организовать трансфер. Подробности в переписке.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 299 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.
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