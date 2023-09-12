О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте

Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл

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Золотые прииски — это не только Клондайк и Дикий Запад.

В России тоже есть места, где в своё время добывали благородный металл, например, село Егорьевское в 200 км от Новосибирска. Оно считается неофициальной столицей золотодобычи в Западной Сибири.

Приглашаем прокатиться до него, побывать в штольне и усадьбе старателей, а по пути увидеть живописные пейзажи нашего края.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы отправимся из Новосибирска в 8 утра. На пути до Егорьевского остановимся в посёлке Маслянино, где продают местные фигурные пряники и экологически чистые молочные продукты. По дороге гид расскажет о природе и молочном производстве в Маслянинском районе.
  • Наш путь будет лежать через Суенгинский каскад порогов, одно из самых живописных мест Новосибирской области.
  • В Егорьевском вы посетите музейный комплекс. В музее познакомитесь с трудом золотодобытчиков, увидите инструменты и приспособления, а также макет золотодобывающей драги. В усадьбе узнаете всё про быт старателей в 19 веке, их обряды и обычаи. В штольне поймёте, в каких нелёгких условиях работали добытчики драгметалла.
  • На берегу реки Суенги попытаете удачу и сами попробуете намыть крупинки золотого песка.
  • На обратном пути заедем на ужин в кафе «ЭкоНива», где готовят из экологически чистых продуктов местного производства.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс — 500 руб. /чел., ужин — 500 руб. /чел.
  • В усадьбе старателя по предварительной заявке можно заказать чаепитие с пирогами — 500 руб. /чел.
  • При необходимости поможем организовать трансфер. Подробности в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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