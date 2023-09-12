Золотые прииски — это не только Клондайк и Дикий Запад.



В России тоже есть места, где в своё время добывали благородный металл, например, село Егорьевское в 200 км от Новосибирска. Оно считается неофициальной столицей золотодобычи в Западной Сибири.



Приглашаем прокатиться до него, побывать в штольне и усадьбе старателей, а по пути увидеть живописные пейзажи нашего края.