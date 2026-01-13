Золотые прииски в России - это не миф.
В 200 км от Новосибирска находится село Егорьевское, неофициальная столица золотодобычи в Западной Сибири.
Путешествие включает посещение музейного комплекса, где представлены инструменты и макеты
В 200 км от Новосибирска находится село Егорьевское, неофициальная столица золотодобычи в Западной Сибири.
Путешествие включает посещение музейного комплекса, где представлены инструменты и макеты
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🏛️ Посещение музея
- ⛏️ История золотодобычи
- 🌄 Живописные виды
- 🌿 Экологически чистые продукты
- 🛤️ Увлекательный опыт
Лучшее время для посещения
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Лучше всего отправляться в это путешествие летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и активного отдыха на природе. В это время река Суенга полноводна, а зелень в Маслянинском районе особенно яркая. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать, что в мае вода в реке может быть ещё холодной, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы года экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за погодных факторов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музейный комплекс
- Усадьба старателей
- Штольня
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Новосибирска в 8 утра. На пути до Егорьевского остановимся в посёлке Маслянино, где продают местные фигурные пряники и экологически чистые молочные продукты. По дороге гид расскажет о природе и молочном производстве в Маслянинском районе.
- Наш путь будет лежать через Суенгинский каскад порогов, одно из самых живописных мест Новосибирской области.
- В Егорьевском вы посетите музейный комплекс. В музее познакомитесь с трудом золотодобытчиков, увидите инструменты и приспособления, а также макет золотодобывающей драги. В усадьбе узнаете всё про быт старателей в 19 веке, их обряды и обычаи. В штольне поймёте, в каких нелёгких условиях работали добытчики драгметалла.
- На берегу реки Суенги попытаете удачу и сами попробуете намыть крупинки золотого песка.
- На обратном пути заедем на ужин в кафе «Эко.
Нива», где готовят из экологически чистых продуктов местного производства.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс — 500 руб. /чел., ужин — 500 руб. /чел.
- В усадьбе старателя по предварительной заявке можно заказать чаепитие с пирогами — 500 руб. /чел.
- При необходимости поможем организовать трансфер. Подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 579 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Наша экскурсия "О золотом промысле" не состоялась из-за непогоды и была заменена большой 4-х часовой пешеходной экскурсией по Новосибирску. Оцениваю Ирину именно по этой экскурсии. Был выбран очень интересный маршрут,
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А
Неплохая поездка в интересное место. В Егорьевском очень увлеченные своим музеем люди, замечательный рассказ о золотодобыче в регионе.
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