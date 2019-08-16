2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту

Андрей
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Андрей – ваш гид
Сузун — небольшой заводской посёлок с большой историей.

Долгие годы здесь чеканилась особая валюта — сибирская монета, а потом и общероссийские деньги.

Увидеть монетный двор, медеплавильный завод-долгожитель и узнать историю тихого Сузуна — центра народной иконописи, где сохранились сибирские дома XIX века и другие исторические места, можно на моей автомобильной экскурсии.
От 12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Красный проспект"
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Сузун за сибирской монетой
В Сузун за сибирской монетой

Что вас ожидает

Через хвойный лес — в прошлое
По дороге к Сузуну, которая займёт около трёх часов, мы проедем через индустриальные городки Бердск, Искитим и Линёво, через километры холмов и полей, а после — через великолепный и могучий сосновый бор. А в самом Сузуне вас ждут подлинно исторические объекты: заводской пруд и церковно-приходская школа, добротные сибирские дома XIX века и, конечно, рассказ об истории этого тихого местечка, где чеканилась зауральская валюта и процветала народная иконопись.

Факты о Сузуне и достопримечательности
Вы немного прогуляетесь по улицам Сузуна и побываете на монетном дворе, на медеплавильном заводе, а также в доме и конторе управляющего. Все эти заводские памятники-музеи были воссозданы за последние несколько лет, но не в ущерб исторической достоверности. Вы узнаете, где же ходила та самая сибирская монета, как вышло, что сузунский монетный двор производил общероссийские деньги до середины XIX века, а медеплавильный завод здесь проработал до самой Первой мировой войны.

Организационные детали

В стоимость включен проезд на автомобиле до Сузуна и назад из центра Новосибирска (до 4 человек), а также билеты во все музеи

В Сузун за сибирской монетой
В Сузун за сибирской монетой
В Сузун за сибирской монетой
В Сузун за сибирской монетой
В Сузун за сибирской монетой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Красный проспект".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 августа 2019
День прошел замечательно! Спасибо Андрею - общительный, с чувством юмора, любитель историй, с неклассическим подходом к истории Сибири. Познавательно!
3 ноября 2018
Было здорово, познавательно и интересно. День прошёл быстро, Андрей очень разносторонний человек, общаться одно удовольствие. Всем рекомендую экскурсию , не пожалеете!

Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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