2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Через хвойный лес — в прошлое

По дороге к Сузуну, которая займёт около трёх часов, мы проедем через индустриальные городки Бердск, Искитим и Линёво, через километры холмов и полей, а после — через великолепный и могучий сосновый бор. А в самом Сузуне вас ждут подлинно исторические объекты: заводской пруд и церковно-приходская школа, добротные сибирские дома XIX века и, конечно, рассказ об истории этого тихого местечка, где чеканилась зауральская валюта и процветала народная иконопись.

Факты о Сузуне и достопримечательности

Вы немного прогуляетесь по улицам Сузуна и побываете на монетном дворе, на медеплавильном заводе, а также в доме и конторе управляющего. Все эти заводские памятники-музеи были воссозданы за последние несколько лет, но не в ущерб исторической достоверности. Вы узнаете, где же ходила та самая сибирская монета, как вышло, что сузунский монетный двор производил общероссийские деньги до середины XIX века, а медеплавильный завод здесь проработал до самой Первой мировой войны.