Алтай. Поход к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
57 900 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
15 мая в 08:30
21 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска: топовые места
Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Начало: Новосибирск, 8:30
27 апр в 08:30
1 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Популярные места»
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