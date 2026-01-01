В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма
Побывать в Монетном дворе, узнать историю золотодобычи и отведать блюд из рыбы, дикоросов и дичи
Начало: Новосибирск, аэропорт, 7:00
7 мая в 08:00
11 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска: топовые места
Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Начало: Новосибирск, 8:30
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
35 000 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
10 фев в 08:00
20 фев в 08:00
44 000 ₽ за человека
