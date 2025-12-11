В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма
Побывать в Монетном дворе, узнать историю золотодобычи и отведать блюд из рыбы, дикоросов и дичи
Начало: Новосибирск, аэропорт, 7:00
7 мая в 08:00
11 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Духовные практики и знаковые места Горного Алтая. Тур в мини-группе из Новосибирска, всё включено
Услышать себя с помощью практик и медитаций, полюбоваться горами и Катунью и прикоснуться к культуре
Начало: Новосибирск, 00:00
10 авг в 08:00
7 сен в 08:00
250 000 ₽ за человека
Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
14 сен в 08:00
250 000 ₽ за человека
