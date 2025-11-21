Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
31 дек в 08:00
3 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
150 000 ₽ за человека
Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
200 000 ₽ за человека
