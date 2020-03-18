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Последние новости коронавируса в Новосибирской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1226+55
  • Умерло 16+1
  • Выздоровело 338+24
  • Болеют сейчас 872+30
  • Летальность 1.31%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Новосибирской области, включая Новосибирск, находится 0.53%, 1226 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 338 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 872 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске и Новосибирской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новосибирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.44 разав Новосибирской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
13 человекв среднем умирает в Новосибирской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Новосибирской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Новосибирской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201226+55+5%16+1+7%338+24+8%872+30
11 мая 20201171+71+6%15314+7+2%842+64
10 мая 20201100+75+7%15+1+7%307+1+0.33%778+73
9 мая 20201025+76+8%14+2+17%306+44+17%705+30
8 мая 2020949+73+8%12262+22+9%675+51
7 мая 2020876+67+8%12+1+9%240+56+30%624+10
6 мая 2020809+63+8%11+2+22%184+5+3%614+56
5 мая 2020746+65+10%9179+29+19%558+36
4 мая 2020681+61+10%9+2+29%150+31+26%522+28
3 мая 2020620+51+9%7119+14+13%494+37
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Новосибирской области по дням

Новосибирская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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