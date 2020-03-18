- Заразилось 1226+55
- Умерло 16+1
- Выздоровело 338+24
- Болеют сейчас 872+30
- Летальность 1.31%около 13 чел. на 1000 заболевших
В Новосибирской области, включая Новосибирск, находится 0.53%, 1226 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 338 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 872 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске и Новосибирской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новосибирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Новосибирской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Новосибирской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1226+55+5%
|16+1+7%
|338+24+8%
|▲872+30
|11 мая 2020
|1171+71+6%
|15
|314+7+2%
|▲842+64
|10 мая 2020
|1100+75+7%
|15+1+7%
|307+1+0.33%
|▲778+73
|9 мая 2020
|1025+76+8%
|14+2+17%
|306+44+17%
|▲705+30
|8 мая 2020
|949+73+8%
|12
|262+22+9%
|▲675+51
|7 мая 2020
|876+67+8%
|12+1+9%
|240+56+30%
|▲624+10
|6 мая 2020
|809+63+8%
|11+2+22%
|184+5+3%
|▲614+56
|5 мая 2020
|746+65+10%
|9
|179+29+19%
|▲558+36
|4 мая 2020
|681+61+10%
|9+2+29%
|150+31+26%
|▲522+28
|3 мая 2020
|620+51+9%
|7
|119+14+13%
|▲494+37
* "0" или "—", могут означать, что данных нет