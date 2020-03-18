Заразилось 1226 +55

Умерло 16 +1

Выздоровело 338 +24

Болеют сейчас 872 +30

Летальность 1.31% около 13 чел. на 1000 заболевших

В Новосибирской области, включая Новосибирск, находится 0.53%, 1226 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 338 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 872 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске и Новосибирской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Новосибирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.44 раза в Новосибирской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 13 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Новосибирской области

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Новосибирской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Новосибирской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1226 +55+5% 16 +1+7% 338 +24+8% ▲ 872+30 11 мая 2020 1171 +71+6% 15 314 +7+2% ▲ 842+64 10 мая 2020 1100 +75+7% 15 +1+7% 307 +1+0.33% ▲ 778+73 9 мая 2020 1025 +76+8% 14 +2+17% 306 +44+17% ▲ 705+30 8 мая 2020 949 +73+8% 12 262 +22+9% ▲ 675+51 7 мая 2020 876 +67+8% 12 +1+9% 240 +56+30% ▲ 624+10 6 мая 2020 809 +63+8% 11 +2+22% 184 +5+3% ▲ 614+56 5 мая 2020 746 +65+10% 9 179 +29+19% ▲ 558+36 4 мая 2020 681 +61+10% 9 +2+29% 150 +31+26% ▲ 522+28 3 мая 2020 620 +51+9% 7 119 +14+13% ▲ 494+37 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Новосибирской области по дням