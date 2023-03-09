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8 дней
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: Г. Нягань
«Увлекательное путешествие с рыбалкой в условиях абсолютного отсутствия цивилизации на самой глухой реке Приполярного Урала — Тыкотлове»
23 авг в 10:00
от 99 900₽ за человека
8 дней
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: Г. Нягань
«Рыбалка на Урале — это заповедные реки, много хариуса и тайменя, живописнейшие горные вершины, чистейшие реки, нетронутая природа, раздолье для охотников и, конечно же, незабываемое приключение для всей команды»
Завтра в 10:00
20 июля в 10:00
99 900₽ за человека
8 дней
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
«В день отдыха путешественники могут вдоволь насладиться рыбалкой, баней, горячими размеренными обедом и ужином»
26 июля в 10:00
30 авг в 10:00
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «Животные»
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