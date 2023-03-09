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Авторский тур
8 дней
Тыкотлова - заповедная река Уральских гор. Тур на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
12 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Незабываемый рыболовный тур на Приполярном Урале: природа, рыбалка, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы с рыболовным туром на Приполярном Урале. Живописные горы, чистые реки и богатство рыбы ждут вас
Начало: г. Нягань
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
12 июля в 10:00
26 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «Рыболовные туры»
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Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
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