Откройте для себя два лица Байкала за один день! Вас ждет путешествие на остров Ольхон с его мистическими пейзажами: мы оценим панорамы с вершин Трезубец и Перевал, полюбуемся изумрудными водами бухт и песчаными пляжами. А на материке вас ждут захватывающие виды с мыса Крест и умиротворенная бухта Змейка.
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в захватывающее путешествие по самому сердцу Байкала! За один день вы увидите два разных лица озера — живописное Малое море и бескрайние просторы Большого Байкала. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в природную красоту, культуру и историю этого удивительного места. Вас ждут невероятные пейзажи, знакомство с местными традициями, вкусная национальная кухня и возможность сделать потрясающие фотографии и видео, которыми вы будете гордиться! Остров Ольхон:
жемчужина Байкала
Ольхон — это место, где природа и мистика сливаются воедино. Вы посетите южную часть острова, где вас ждут:
- Вершина Трезубец: словно руины средневекового замка, эта точка подарит вам панорамный вид на бескрайний Байкал. Идеальное место для вдохновения и фотографий!
- Вершина Перевал: завораживающий вид на Малое море и его острова. Отсюда Байкал предстанет перед вами во всей своей красе.
- Бухта Изумрудная: место с кристально чистой водой изумрудного оттенка и впечатляющими скалами. Это настоящая природная картина, от которой захватывает дух.
- Секретный пляж: уютный песчано-галечный пляж, где можно искупаться или просто насладиться прогулкой вдоль берега.
• Залив Тодактэ: длинный песчаный пляж в окружении степных просторов, где вы почувствуете свободу и гармонию с природой. Материк:
красоты Тажеранского массива.
На материковой части Байкала вы откроете для себя величие озера с новых ракурсов:
- Мыс Крест: панорамная точка с лучшим видом на центральную часть Байкала. Отсюда открывается захватывающий вид на Большой Байкал, горный хребет противоположного берега, Тажеранский массив, пролив Ольхонские ворота, остров Ольхон и Приморский хребет. Это место, где вы почувствуете масштаб и величие озера!
- Бухта Змейка: живописный уголок побережья Большого Байкала, где природа создала идеальное место для созерцания и релакса. Важная информация: Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Трезубец
- Вершина Перевал
- Бухта Изумрудная
- Секретный пляж
- Залив Тодактэ
- Мыс Крест
- Бухта Змейка
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
