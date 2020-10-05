2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Путевые заметки

Мы встретимся в Иркутске и отправимся на Ольхон, в пути наслаждаясь разнообразием ландшафта. Взору откроется таежный горный серпантин, луга с земляникой и цветами и степи с табунами лошадей. Остановимся на завтрак в придорожном кафе, где вы сможете отведать блюда традиционной бурятской и русской кухни 🥧, а если есть интерес к древностями, осмотрим сохранившиеся наскальные рисунки древних людей.

Следами предков

После переправы на пароме к острову Ольхон начинается наше увлекательное однодневное приключение. Во время джип-тура мы посетим легендарную деревню Хужир, где на священном мысе Бурхан живет хозяин Байкала. Следующее место силы — Хобой, самый северный мыс Ольхона, по пути к которому мы встретим трех знаменитых братьев, увидим мыс Харанцы и бухту Песчаную необычайной красоты. Вы узнаете, что бывает с жадными женами и каково расти в семье шамана.

Природное многообразие

Большая часть путешествия проходит в безлюдных необитаемых местах. Вы перенесетесь из городской цивилизации в первозданный мир Байкала и ощутите его мощную энергию. Вас ждут захватывающие пейзажи и чистейший воздух, купание в мистическом озере или катание на коньках, тюбе и лыжах по его льду. Мы исследуем прибрежные пещеры, осмотрим гроты, наплески, замерзшие волны и торосы. Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске

Экскурсия проходит на автомобилеToyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером

Я — гибкий гид и могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду

Что входит в стоимость, а что — нет