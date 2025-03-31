Мыс Крестовый – экскурсии на Ольхоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Мыс Крестовый» на Ольхоне, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Джиппинг
6 часов
102 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Путешествие по острову Ольхон
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 ₽ за экскурсию
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
7 часов
65 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
3350 ₽ за человека
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Джиппинг
6 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
Пешая
1 час
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждый день, 17:30 для групп от 3х человек и более
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    31 марта 2025
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    У нас был хороший водитель Александр. По ходу экскурсии рассказывал об истории острова, какие-то интересные факты и легенды, охотно отвечал на вопросы. На стоянке накрыл красивый стол и тактично оставил нас пообщаться. Ну а природа Байкала в отзывах не нуждается)
  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
    Любовь Глебовна очень милая и приятная женшина, во время экскурсии рассказывала много интересного!
  • А
    Анна
    20 марта 2025
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Понравилось абсолютно всё! Экскурсия была 13 марта, а накануне ездили на другую с тем же водителем-гидом. С уверенностью могу сказать-Сергей
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    у вас самый лучший! Обед с ухой и вкусняшками, а перед этим на аперитив пробовали расколотку-очень вкусно! Север Ольхона другой, но не менее красивый и незабываемый. Нам показали и рассказали всё и даже больше! Вернулись довольные и гораздо позже, чем положено-это огромный плюс! Увидели мы точно намного больше остальных)))

  • А
    Анна
    20 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Восхитительный, великолепный день, проведенный на этой экскурсии, не забуду! Отличный водитель-экскурсовод, который искренне любит свой край, прекрасные виды, душевные рассказы,
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    вкуснейшая уха(и не только), катание на коньках, классные фотографии….. Будет что вспомнить! Спасибо Сергею за помощь в фотографировании, за красиво и вкусно сервированный стол! Прошла неделя, а я до сих пор пребываю в чистом детском восторге)))

  • И
    Игорь
    16 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мы провели прекрасный солнечный день на юге Ольхона. У нас был замечательный гид Григорий, который с любовью показал нам красивейшие
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    места острова и рассказал много интересного про историю этих мест. Мы покатались на коньках, поели уху и любовались Байкалом и Ольхоном.

  • А
    Анастасия
    10 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Экскурсия понравилась. Ездили с этим организатором на север и на юг (в разные дни). Водители (Артем и Дмитрий) рассказывали о
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    местах, куда мы приехали. Обед был вкусный, горячий. И там, и там была возможность покататься на коньках (брали с собой коньки отдельно). Забрали из гостиницы и вернули после туда же. В машине было тепло, в один день была полная машина (но было комфортно), в другой день было людей меньше. Если у вас будет только один день и выбор, куда лучше поехать, то рекомендуем на север - там более впечатляющие виды

  • В
    Виктория
    17 февраля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Спасибо огромное Александру за интересную и познавательную экскурсию, всё вовремя и чётко по времени. Байкал нас встретил потрясающей красоты льдом,
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    первозданными ледяными наплесками и новыми локациями. Был красиво накрытый вкусный обед на льду от нашего гида: уха, хлеб, сало и глинтвейн, всем рекомендуем!

  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Путешествие по острову Ольхон
    Выбор экскурсии и гида - это всегда в некотором роде лотерея, но с нашим гидом по острову Ольхон Сергеем мы
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    вытащили счастливый билет. Сергей - местный житель, который родился и практически всю жизнь провел на Ольхоне. Наверно поэтому он сумел передать нам свое отношение и любовь к родным местам. На каждой остановке он рассказывал нам интересные факты и предания, ответил абсолютно на все наши вопросы, а во время остановки на мысе Хобой приготовил нам прекрасный обед. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Мыс Крестовый»

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  4. Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
  5. Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в апреле 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Мыс Крестовый" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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