Мы поможем вам добраться из Листвянки в Хужир или же в обратном направлении. Осталось лишь выбрать трансфер, который доставит вас к месту назначения на хивусе.
Мы прокатимся по байкальскому льду, а по пути будем делать остановки для фото в самых живописных местах — от Ольхонских ворот до бухты Песчаной.
Описание трансфер
Если вам нужно добраться до Ольхона из Листвянки или же в обратном направлении зимой, у нас есть отличный вариант — трансфер на хивусе по байкальскому льду. Возможны два варианта маршрута:
- Листвянка - Хужир. Отправление в 10:00, ориентировочное прибытие к месту назначения — 16:00-18:00;
- Хужир - Листвянка. Отправление в 10:00, ориентировочное прибытие к месту назначения — 16:00-18:00. По пути предусмотрены остановки для фото — у скалы Скрипер, в п. Большое Голоустное (именно здесь вы увидите знаменитые метановые пузырьки), в бухте Песчаная, у мыса Крестовский (чистый лед и пузыри), а также у Ольхонских ворот. Важная информация: Место посадки и высадки по согласованию. Ориентировочное время в пути — 5 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Багаж (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Листвянка/Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Место посадки и высадки по согласованию
- Ориентировочное время в пути - 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ольхона
