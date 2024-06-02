Индивидуальные экскурсии на Ольхоне с личным гидом

Найдено 17 экскурсий в категории «Индивидуальные» на Ольхоне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по югу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
20 отзывов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Рассвет на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900 за всё до 6 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Закат на Малом Море
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900 за всё до 6 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800 за человека
Путешествие по острову Ольхон
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.
Конная прогулка вдоль озера Байкал
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека
«Рыболовный круиз по озеру Байкал»: на кораблике
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
На рыбалку за хариусом на Байкале
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Джип-тур по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
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    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший. Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
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    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
  • С
    Сергей
    4 марта 2024
    День на Ольхоне
    Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
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    интересным, загадочным местам. Посмотрели главные красоты острова верхом на «буханке», покатались по льду озера на коньках, а еще славно пообедали. Все получилось классно!

  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
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    места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию!

  • В
    Валерия
    14 февраля 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
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    комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи

  • А
    Алёна
    3 декабря 2023
    Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
    Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер
  • Е
    Екатерина
    4 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними
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    овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале. Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными)) Спасибо Нам понравилось!

    Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Индивидуальные»

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  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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