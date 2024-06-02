1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по югу Ольхона: захватывающие пейзажи и исторические места
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Ольхона с индивидуальным джип-туром на Ниве
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Рыболовный тур на Ольхоне»: на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Индивидуальная конная экскурсия на Ольхоне: прогулка вдоль озера Байкал
Уникальная возможность увидеть Байкал с высоты лошадиного седла! Прокатитесь по берегу озера и степям Ольхона, наслаждаясь природой и историей региона
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Круиз
4 часа
Рыболовный круиз по Байкалу: эксклюзивное путешествие на кораблике
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала, наслаждаясь рыбалкой в самых живописных уголках озера
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Незабываемая рыбалка на хариуса на Байкале в окрестностях Ольхона
Проведите целый день на Байкале, погружаясь в мир рыбалки на хариуса с опытными гидами и наслаждаясь красотами природы
Начало: Хужир
28 июня в 08:30
29 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман2 июня 2024Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ААнна10 марта 2024Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
- ММаксим5 марта 2024Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
- ССергей4 марта 2024Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
- ЛЛюдмила28 февраля 2024Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
- ВВалерия14 февраля 2024Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
- ААлёна3 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
- ЕЕлена7 октября 2023Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
- ЕЕкатерина4 октября 2023Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Индивидуальные»
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