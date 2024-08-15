4 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборТрансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
Комфортный трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон с завтраками, обедами и ужинами. Идеально для путешественников, ценящих удобство и время
Начало: Турка, Ольхон
«Турка В стоимость входит: Трансфер с»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
9000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир
Начало: Листвянка/Хужир
«Если вам нужно добраться до Ольхона из Листвянки или же в обратном направлении зимой, у нас есть отличный вариант — трансфер на хивусе по байкальскому льду»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
150 000₽ за всё до 9 чел.
5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по льду Байкала на хивусе. Остановки для фото в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Листвянка/Хужир
«Если вам нужно добраться до Ольхона из Листвянки или же в обратном направлении зимой, у нас есть отличный вариант — трансфер на хивусе по байкальскому льду»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 августа 2024Рекомендую данную компанию для организации трансфера на остров Ольхон. Мы прибыли точно по времени, что я считаю очень важно. Никаких задержек, никаких проблем, все отлично!
- ММаксим13 августа 2024Добрый день! Да, все хорошо. Мы уже на месте. Дети наконец-то увидели Ольхон, давно мечтали попасть сюда. Хороший вариант без экскурсии, для нас сейчас самый подходящий. Спасибо)
- ААлена12 августа 2024Я уже четвертый раз пользуюсь услугами данной фирмы, все организовано по высшему разряду, никаких замечаний. Отдельный респект водителям и капитанам!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Трансфер»
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