Трансфер на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» на Ольхоне, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
8 отзывов
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
Комфортный трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон с завтраками, обедами и ужинами. Идеально для путешественников, ценящих удобство и время
Начало: Турка, Ольхон
«Турка В стоимость входит: Трансфер с»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
9000 за человека
Индивидуальный трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир
Начало: Листвянка/Хужир
«Если вам нужно добраться до Ольхона из Листвянки или же в обратном направлении зимой, у нас есть отличный вариант — трансфер на хивусе по байкальскому льду»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
150 000 за всё до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по льду Байкала на хивусе. Остановки для фото в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Листвянка/Хужир
«Если вам нужно добраться до Ольхона из Листвянки или же в обратном направлении зимой, у нас есть отличный вариант — трансфер на хивусе по байкальскому льду»
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка)
  2. Индивидуальный трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
  3. Трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в феврале 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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