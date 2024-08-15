А Андрей Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка) Рекомендую данную компанию для организации трансфера на остров Ольхон. Мы прибыли точно по времени, что я считаю очень важно. Никаких задержек, никаких проблем, все отлично!

М Максим Трансфер Ольхон-Бурятия / Бурятия-Ольхон (Турка-Узур-Хужир-Турка) Добрый день! Да, все хорошо. Мы уже на месте. Дети наконец-то увидели Ольхон, давно мечтали попасть сюда. Хороший вариант без экскурсии, для нас сейчас самый подходящий. Спасибо)