Столько нового узнала, виды невероятные, уха отменная. Настроение отличное до сих пор. Даже рот болит от улыбки бесконечной за всю экскурссию. На обратном пути песни подпевала. Уважаю теперь буханки, невероятная машина в руках мастера и полностью безопасный путь. Водитель очень внимательный, предупреждает сразу о том что природа хороша, но внимание важно соблюдать. На Хобое прекрасная тропа, по ней безопасно идти, это очень здорово. Но нам повезло особо,водитель надежный👍👍👍

И еще. Помимо программы маршрута, во время пути,,нас познакомил с местами где был когда то лагерь трудовой, и совхоз, и посевы производили когда то, и где живет всего один человек вдалеке от всех и ведет хозяйство.

От аебя добавлю, что ветераны боевых действий и члены их семей освобождены от оплаты за вьезд в нац,парк. Но, обязательно иметь нужно соответствующие документы.

В общем маршрут прекрасен, увидеть столько мест за один день, это здорово.