Бухта Бурхан – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Бурхан» на Ольхоне, цены от 4350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
7 часов
99 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные места Ольхона: скалы, дюны и легенды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4350 ₽ за человека
Индивидуальный трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
Начало: Листвянка/Хужир
150 000 ₽ за всё до 9 чел.
Трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
5 часов
Индивидуальная
Трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
Начало: Листвянка/Хужир
150 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    29 сентября 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурссия. Водитель Александр мастер вождения,а это в условиях лесных дорог, да еще и таких не простых, ох как важно.
    читать дальше

    Столько нового узнала, виды невероятные, уха отменная. Настроение отличное до сих пор. Даже рот болит от улыбки бесконечной за всю экскурссию. На обратном пути песни подпевала. Уважаю теперь буханки, невероятная машина в руках мастера и полностью безопасный путь. Водитель очень внимательный, предупреждает сразу о том что природа хороша, но внимание важно соблюдать. На Хобое прекрасная тропа, по ней безопасно идти, это очень здорово. Но нам повезло особо,водитель надежный👍👍👍
    И еще. Помимо программы маршрута, во время пути,,нас познакомил с местами где был когда то лагерь трудовой, и совхоз, и посевы производили когда то, и где живет всего один человек вдалеке от всех и ведет хозяйство.
    От аебя добавлю, что ветераны боевых действий и члены их семей освобождены от оплаты за вьезд в нац,парк. Но, обязательно иметь нужно соответствующие документы.
    В общем маршрут прекрасен, увидеть столько мест за один день, это здорово.

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Посмотрели достопримечательности Севера Ольхона. Все очень понравилось. Гид шикарный!
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Александр, показал нам величественный Ольхон. Экскурсия была потрясающая! Особенно хочу отметить гостеприимство Александра- он угостил нас очень вкусным обедом, подача выше всех похвал! Спасибо огромное! Рекомендую 👍
  • В
    Виктория
    29 июля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия была увлекательна и познавательна! Увидели много интересных мест,с удовольствием пообедали на свежем воздухе ухой,которую приготовил гид Сергей своим руками(помимо
    читать дальше

    ухи было ещё много вкусного). Видно,что Сергей хорошо знает и любит эти места,здесь родился и вырос. Экскурсия проведена интересно и с душой. И даже тот факт,чтобы выйти из УАЗика и зайти,Сергей подставлял скамеечку,чтобы всем было комфортно,говорит о многом. Спасибо за прекрасно проведённое время,с радостью рекомендуем всем повторить наш опыт. Вам понравится!

  • Р
    Регина
    24 июля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Этот день проведенный на Ольхоне запомнится на всю жизнь. С его невероятной красивой природой. Спасибо огромное Александру за интересную экскурсию. Провез по безумно красивым локациям. Был красиво накрытый стол. С очень вкусным обедом уха. Рекомендую
  • В
    Василий
    21 июля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Проехали практически по всему северному маршруту, пообедали изумительной ухой с омулем, на обратном пути искупались в Байкале. Чудесные виды, Байкал,
    читать дальше

    горы, заповедный лес и места силы… Что можно ещё было пожелать? Разве что сначала сходить в музей Визит-центра, чтобы заранее познакомиться со всеми достопримечательностями, а потом уже увидеть их в реальности…

  • П
    Полина
    18 июля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Увидели абсолютно все красоты северного Ольхона. Александр рассказывал интересно, своим языком, так что 7 часов пролетели незаметно!
  • М
    Марина
    13 июля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Мне понравилось. Мы были на самых знаковых местах северного Ольхона, получили интересную и познавательную информацию. Нас к тому же покормили,
    читать дальше

    хоть и простенько: ухой, нарезкой из овощей и чаем с печеньками, но было вкусно и красиво, и сытно. Единственно, если у Вас страх высоты, Вам будет не очень комфортно, потому что там крутые обрывы. Мне и самой было страшновато местами, но великолепие Байкала в сочетании со скалами стоит того, чтобы преодолеть свой страх. К слову, гид мне рассказал, что у него можно заказать и водные экскурсии, но я, к сожалению, уже забронировала такую экскурсию с предоплатой к тому времени (о чем, кстати, пожалела, но это другая история).

  • Г
    Галина
    19 июня 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Ездили с подругой на экскурсию! Остались в восторге! Очень сильные и красивые места! Отдельное спасибо нашему замечательному экскурсоводу Александру за интересные рассказы, сопровождение и превосходный обед! С ним было очень комфортное путешествие! Рекомендую!!!
  • Р
    Раиса
    24 мая 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Информативно👍🏻 красота Ольхона на берегах Байкала обворожительна❤️ группа небольшая 8 человек. все остановки удобные, интересные. Спасибо большое за погружение в Ольхон и вкусный обед☺️
  • С
    Сергей
    10 мая 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Этот день, проведеный на Ольхоне, останется в воспоминаниях навсегда! И за это огромное спасибо Александру!!!! Провез по безумно красивым локациям,
    читать дальше

    провел отличную экскурсию, отвечал на все наши вопросы. Организовал очень вкусный обед на свежем воздухе. Теперь появилась новая цель- вернуться на остров еще раз.

  • В
    Виктория
    17 февраля 2025
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Спасибо огромное Александру за интересную и познавательную экскурсию, всё вовремя и чётко по времени. Байкал нас встретил потрясающей красоты льдом,
    читать дальше

    первозданными ледяными наплесками и новыми локациями. Был красиво накрытый вкусный обед на льду от нашего гида: уха, хлеб, сало и глинтвейн, всем рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    14 сентября 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    У нас получилась индивидуальная экскурсия. Все очень понравилось.
    Сергей, спасибо!
  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия была познавательная. Увидели самые красивые места острова. С удовольствием отведали уху.
  • М
    Мария
    3 сентября 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Все отлично прошло. Правда позвоночник на следующий день был удивлен. После экскурсии рекомендую больше никуда не ездить, а запланировать отдых.
    Организация экскурсии отличная, впечатления потрясающие
  • А
    Александра
    2 сентября 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась! Мы побывали на мысе Харанцы, урочище Песчаное, на Белом мысе и мысе Хобой, мысе Любви, увидели Хранителя
    читать дальше

    Байкала. Природа необыкновенная. Вернёмся ещё. Александр интересно рассказывает. Забрал нас во время, на локациях достаточно времени погулять, сделать фото/видео. На обед вкусная уха, чай с ольхонскими травами и пряники.

  • А
    Антон
    18 августа 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Всё было круто, много впечатлений, классный экскурсовод и водитель.

