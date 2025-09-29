Мини-группа
до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные места Ольхона: скалы, дюны и легенды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
Начало: Листвянка/Хужир
150 000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
Трансфер Листвянка - Хужир/Хужир - Листвянка
Начало: Листвянка/Хужир
150 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена29 сентября 2025Прекрасная экскурссия. Водитель Александр мастер вождения,а это в условиях лесных дорог, да еще и таких не простых, ох как важно.
- ООльга4 сентября 2025Посмотрели достопримечательности Севера Ольхона. Все очень понравилось. Гид шикарный!
- ЮЮлия10 августа 2025Александр, показал нам величественный Ольхон. Экскурсия была потрясающая! Особенно хочу отметить гостеприимство Александра- он угостил нас очень вкусным обедом, подача выше всех похвал! Спасибо огромное! Рекомендую 👍
- ВВиктория29 июля 2025Экскурсия была увлекательна и познавательна! Увидели много интересных мест,с удовольствием пообедали на свежем воздухе ухой,которую приготовил гид Сергей своим руками(помимо
- РРегина24 июля 2025Этот день проведенный на Ольхоне запомнится на всю жизнь. С его невероятной красивой природой. Спасибо огромное Александру за интересную экскурсию. Провез по безумно красивым локациям. Был красиво накрытый стол. С очень вкусным обедом уха. Рекомендую
- ВВасилий21 июля 2025Проехали практически по всему северному маршруту, пообедали изумительной ухой с омулем, на обратном пути искупались в Байкале. Чудесные виды, Байкал,
- ППолина18 июля 2025Увидели абсолютно все красоты северного Ольхона. Александр рассказывал интересно, своим языком, так что 7 часов пролетели незаметно!
- ММарина13 июля 2025Мне понравилось. Мы были на самых знаковых местах северного Ольхона, получили интересную и познавательную информацию. Нас к тому же покормили,
- ГГалина19 июня 2025Ездили с подругой на экскурсию! Остались в восторге! Очень сильные и красивые места! Отдельное спасибо нашему замечательному экскурсоводу Александру за интересные рассказы, сопровождение и превосходный обед! С ним было очень комфортное путешествие! Рекомендую!!!
- РРаиса24 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Информативно👍🏻 красота Ольхона на берегах Байкала обворожительна❤️ группа небольшая 8 человек. все остановки удобные, интересные. Спасибо большое за погружение в Ольхон и вкусный обед☺️
- ССергей10 мая 2025Этот день, проведеный на Ольхоне, останется в воспоминаниях навсегда! И за это огромное спасибо Александру!!!! Провез по безумно красивым локациям,
- ВВиктория17 февраля 2025Спасибо огромное Александру за интересную и познавательную экскурсию, всё вовремя и чётко по времени. Байкал нас встретил потрясающей красоты льдом,
- ННаталья14 сентября 2024У нас получилась индивидуальная экскурсия. Все очень понравилось.
Сергей, спасибо!
- ООльга6 сентября 2024Экскурсия была познавательная. Увидели самые красивые места острова. С удовольствием отведали уху.
- ММария3 сентября 2024Все отлично прошло. Правда позвоночник на следующий день был удивлен. После экскурсии рекомендую больше никуда не ездить, а запланировать отдых.
Организация экскурсии отличная, впечатления потрясающие
- ААлександра2 сентября 2024Экскурсия очень понравилась! Мы побывали на мысе Харанцы, урочище Песчаное, на Белом мысе и мысе Хобой, мысе Любви, увидели Хранителя
- ААнтон18 августа 2024Всё было круто, много впечатлений, классный экскурсовод и водитель.
