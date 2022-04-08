Сакральный центр бурятского народа

Для бурятского народа остров Ольхон — это географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, остров дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины.

На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Археологические памятники

Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 кв. м. ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью почти 300 метров, перегородившая перешеек мыса Хоргой.

Ландшафты Ольхона

На равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками.