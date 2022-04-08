«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру

Остров Ольхон является географическим, историческим и сакральным центром озера Байкал - средоточие древних легенд

Групповая
Остров Ольхон является географическим, историческим и сакральным центром озера Байкал — средоточие древних легенд и исторических преданий.

Эта экскурсия для гостей, которые прибывают вечерним трансфером.

После заселения в отель, вы можете присоединиться к замечательной прогулке по всей округе.

Подышать свежим воздухом перед сном, насладиться красотой Байкала на закате, познакомиться с достопримечательностями Хужира, местной историей, традициями, кухней и легендами.
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру
«Ольхон на закате» - вечерняя прогулка по Хужиру

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Бурхан / скала Шаманка
  • Столбы Сэргэ
  • Сарайский пляж
  • Церковь Державной Иконы Божией Матери
  • Панорамную площадку
  • Арт-отель

Сакральный центр бурятского народа

Для бурятского народа остров Ольхон — это географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, остров дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины.
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Археологические памятники

Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 кв. м. ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью почти 300 метров, перегородившая перешеек мыса Хоргой.

Ландшафты Ольхона

На равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт да места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хужир. Краеведческий музей, ул. Первомайская, 2а
Завершение: Мыс Бурхан / скала Шаманка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Просьба уточнить
  • Что ваш рейс не задержан
  • Трансфер вовремя
  • И вы прибываете в соответствии с графиком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 18:30

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