1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
«Острова Харанцы, Едор и Модото — вы узнаете, как расшифровываются их названия, в ясную погоду разглядите «Лик Байкала», а зимой сможете заглянуть в пещерные гроты»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Зимой, если есть желание покататься на коньках/тюбе/лыжах по байкальскому льду, заранее сообщите об этом гиду»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
«Зимой вы увидите здесь ледяные гроты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Природа Байкала прекрасна в любое время года, но зимой эти места превращаются в царство льда и снега»
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Экскурсия проходит по чистейшему льду Байкала зимой, а летом по живописному бездорожью»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Зимой тур проходит по чистейшему льду Байкала, а летом по живописному бездорожью»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлария8 мая 2024Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
- ООльга7 мая 2024Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
- РРоман5 мая 2024Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
- ССофья10 апреля 2024Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
- ННаталья7 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
- ММилана22 марта 2024Нашим экскурсаводом был Юрий. Профессионал своего дела. Никакой спешки. Отзывчивый, душевный, интересный. Обед очень вкусный и сытный. Маршрут отличный. Спасибо за положительные эмоции, прекрасное настроение и запоминающуюся экскурсию!!!
- ЮЮлия14 марта 2024Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
- ММаксим5 марта 2024Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
- ЛЛюдмила28 февраля 2024Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
- ВВалерия14 февраля 2024Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Зимние»
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