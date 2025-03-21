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местах, куда мы приехали. Обед был вкусный, горячий. И там, и там была возможность покататься на коньках (брали с собой коньки отдельно). Забрали из гостиницы и вернули после туда же. В машине было тепло, в один день была полная машина (но было комфортно), в другой день было людей меньше. Если у вас будет только один день и выбор, куда лучше поехать, то рекомендуем на север - там более впечатляющие виды