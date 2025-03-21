Село Хужир – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Село Хужир» на Ольхоне, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
На теплоходе к святым источникам Сурхайты
На теплоходе
6 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
4800 ₽ за человека
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Джиппинг
6 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
Пешая
1 час
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждый день, 17:30 для групп от 3х человек и более
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
    Любовь Глебовна очень милая и приятная женшина, во время экскурсии рассказывала много интересного!
  • А
    Анна
    20 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Восхитительный, великолепный день, проведенный на этой экскурсии, не забуду! Отличный водитель-экскурсовод, который искренне любит свой край, прекрасные виды, душевные рассказы,
    читать дальше

    вкуснейшая уха(и не только), катание на коньках, классные фотографии….. Будет что вспомнить! Спасибо Сергею за помощь в фотографировании, за красиво и вкусно сервированный стол! Прошла неделя, а я до сих пор пребываю в чистом детском восторге)))

  • И
    Игорь
    16 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мы провели прекрасный солнечный день на юге Ольхона. У нас был замечательный гид Григорий, который с любовью показал нам красивейшие
    читать дальше

    места острова и рассказал много интересного про историю этих мест. Мы покатались на коньках, поели уху и любовались Байкалом и Ольхоном.

  • А
    Анастасия
    10 марта 2025
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Экскурсия понравилась. Ездили с этим организатором на север и на юг (в разные дни). Водители (Артем и Дмитрий) рассказывали о
    читать дальше

    местах, куда мы приехали. Обед был вкусный, горячий. И там, и там была возможность покататься на коньках (брали с собой коньки отдельно). Забрали из гостиницы и вернули после туда же. В машине было тепло, в один день была полная машина (но было комфортно), в другой день было людей меньше. Если у вас будет только один день и выбор, куда лучше поехать, то рекомендуем на север - там более впечатляющие виды

  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    На теплоходе к святым источникам Сурхайты
    Было интересно, за исключением того, что гида с нами как такового не было. И снова в маленьком катере, как селедки
    читать дальше

    люди. Вся экскурсия заключалась в том, чтобы показать направление и указать время отплытия. Так чтобы бегом пробежались в одну сторону и быстро вернулись в другую. Сами локации очень понравились. Что Ступа, что Источник.

  • И
    Ирина
    20 июля 2024
    На теплоходе к святым источникам Сурхайты
    Экскурсия понравилась, времени хватило на все локации, капитан Максим оказался доброжелательтным,внимательным,очень приятным.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    На теплоходе к святым источникам Сурхайты
    Не хватает сопровождения гида очень, по сути вся организация заключается лишь в том, что тебя доставляют в нужное место, если
    читать дальше

    водитель катера местный, что за частую так и есть, то еще может ответить на какие-то вопросы. Ходить везде тоже будете без гида, одни.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Село Хужир»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На теплоходе к святым источникам Сурхайты
  2. Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
  3. Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в апреле 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Село Хужир" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4800. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2025 год по теме «Село Хужир», 94 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь