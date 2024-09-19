Экскурсия «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя - это уникальная возможность увидеть Омск с новой стороны. Маршрут проходит через исторические объекты, такие как железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь и Свято-Николо-Казанский собор. Узнаете о прошлом Омска, строительстве Транссиба и тайнах района. Завершится прогулка на смотровой площадке у Иртыша с видом на главный перекрёсток города. Групповая экскурсия проведёт вас через ключевые достопримечательности, оставив незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии проходит по другую сторону одного из главных транспортных узлов Омска — железнодорожного вокзала. Эту часть города сами жители называют посёлком, хотя на картах он значится как микрорайон Привокзальный.

Что вам встретится по пути

Железнодорожный вокзал — прекрасный как снаружи, так и изнутри

Привокзальная площадь — за время существования станции она сильно изменилась, но здесь есть самый старый объект, сохранившийся ещё со времен строительства Транссиба в 19 веке

Памятник жертвам уфимской катастрофы — поговорим, почему он находится в Омске

Одно из старейших учебных заведений Омска, основанное еще во времена строительства Транссиба

«Бешеный» дом — разберёмся, почему же его так назвали

Свято-Николо-Казанский собор — знаменитая «церковь на Труда»

Лютеранская кирха — уголок современной европейской архитектуры в Омске

Смотровая площадка на Иртыше

О чём будем беседовать

Об истории появления железной дороги и прошлом Омска 19-20 веков

О приходе Транссиба в Омск

О достопримечательностях и тайнах района, который уже много лет первым встречает гостей города, а затем снова провожает их в путь

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.