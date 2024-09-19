«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя

Погрузитесь в атмосферу Привокзального района Омска. Вас ждут исторические здания, уникальные памятники и живописные виды на Иртыш
Экскурсия «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя - это уникальная возможность увидеть Омск с новой стороны.

Маршрут проходит через исторические объекты, такие как железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь и Свято-Николо-Казанский собор. Узнаете о прошлом Омска, строительстве Транссиба и тайнах района. Завершится прогулка на смотровой площадке у Иртыша с видом на главный перекрёсток города.

Групповая экскурсия проведёт вас через ключевые достопримечательности, оставив незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Исторические объекты Привокзального района
  • 🏛️ Старинные здания и памятники
  • 🕍 Посещение Свято-Николо-Казанского собора
  • 🏞️ Живописные виды на Иртыш
  • 📚 Узнайте историю Транссиба
    • «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00

    Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Привокзальная площадь
  • Памятник жертвам уфимской катастрофы
  • Одно из старейших учебных заведений Омска
  • «Бешеный» дом
  • Свято-Николо-Казанский собор
  • Лютеранская кирха
  • Смотровая площадка на Иртыше

    • Описание экскурсии

    Маршрут экскурсии проходит по другую сторону одного из главных транспортных узлов Омска — железнодорожного вокзала. Эту часть города сами жители называют посёлком, хотя на картах он значится как микрорайон Привокзальный.

    Что вам встретится по пути

    • Железнодорожный вокзал — прекрасный как снаружи, так и изнутри
    • Привокзальная площадь — за время существования станции она сильно изменилась, но здесь есть самый старый объект, сохранившийся ещё со времен строительства Транссиба в 19 веке
    • Памятник жертвам уфимской катастрофы — поговорим, почему он находится в Омске
    • Одно из старейших учебных заведений Омска, основанное еще во времена строительства Транссиба
    • «Бешеный» дом — разберёмся, почему же его так назвали
    • Свято-Николо-Казанский собор — знаменитая «церковь на Труда»
    • Лютеранская кирха — уголок современной европейской архитектуры в Омске
    • Смотровая площадка на Иртыше

    О чём будем беседовать

    • Об истории появления железной дороги и прошлом Омска 19-20 веков
    • О приходе Транссиба в Омск
    • О достопримечательностях и тайнах района, который уже много лет первым встречает гостей города, а затем снова провожает их в путь

    Организационные детали

    Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

    в среду в 14:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет900 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Возле ж/д вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду в 14:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
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    1
    О
    19 сен 2024
    Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!

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