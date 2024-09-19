Экскурсия «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя - это уникальная возможность увидеть Омск с новой стороны.
Маршрут проходит через исторические объекты, такие как железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь и Свято-Николо-Казанский собор. Узнаете о прошлом Омска, строительстве Транссиба и тайнах района. Завершится прогулка на смотровой площадке у Иртыша с видом на главный перекрёсток города.
Групповая экскурсия проведёт вас через ключевые достопримечательности, оставив незабываемые впечатления
Маршрут проходит через исторические объекты, такие как железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь и Свято-Николо-Казанский собор. Узнаете о прошлом Омска, строительстве Транссиба и тайнах района. Завершится прогулка на смотровой площадке у Иртыша с видом на главный перекрёсток города.
Групповая экскурсия проведёт вас через ключевые достопримечательности, оставив незабываемые впечатления
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Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии проходит по другую сторону одного из главных транспортных узлов Омска — железнодорожного вокзала. Эту часть города сами жители называют посёлком, хотя на картах он значится как микрорайон Привокзальный.
Что вам встретится по пути
- Железнодорожный вокзал — прекрасный как снаружи, так и изнутри
- Привокзальная площадь — за время существования станции она сильно изменилась, но здесь есть самый старый объект, сохранившийся ещё со времен строительства Транссиба в 19 веке
- Памятник жертвам уфимской катастрофы — поговорим, почему он находится в Омске
- Одно из старейших учебных заведений Омска, основанное еще во времена строительства Транссиба
- «Бешеный» дом — разберёмся, почему же его так назвали
- Свято-Николо-Казанский собор — знаменитая «церковь на Труда»
- Лютеранская кирха — уголок современной европейской архитектуры в Омске
- Смотровая площадка на Иртыше
О чём будем беседовать
- Об истории появления железной дороги и прошлом Омска 19-20 веков
- О приходе Транссиба в Омск
- О достопримечательностях и тайнах района, который уже много лет первым встречает гостей города, а затем снова провожает их в путь
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
в среду в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 54 туристов
Мы живем в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 сен 2024
Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!
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