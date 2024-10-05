Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)

Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
В омских степях проживают этнические немцы, которые поселились здесь ещё во времена Столыпина.

Они говорят на разных диалектах немецкого и русского языков, отмечают праздники по немецким и русским традициям, а также
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готовят вкусные блюда.

Экскурсия предлагает посетить немецкий национальный район Омской области, где находится село Азово - столица сибирских немцев.

Участники узнают, как село стало немецким, какие события происходили здесь, и почему семьи российских немцев возвращаются сюда.

В программе - посещение Азовского районного краеведческого музея, осмотр села Азово и обед в местном кафе с национальной кухней. Экскурсия включает услуги гида, трансфер, входные билеты и обед.

Путешествие проходит на комфортабельном минивэне для группы до 5 человек, для больших групп предоставляется автобус за доплату

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история этнических немцев
  • 🏛️ Посещение краеведческого музея
  • 🍲 Дегустация национальной кухни
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейных поездок
    • Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
    Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
    Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

    Что можно увидеть

  • Азовский районный краеведческий музей
  • Село Азово

    • Описание экскурсии

    Приглашаем отправиться в немецкий национальный район Омской области! Здесь находится столица сибирских немцев — Азово. Мы расскажем, как село стало немецким, какие события происходили здесь и почему сейчас семьи российских немцев, «поуехавшие» на историческую родину в 90-е годы, возвращаются сюда.

    Как пройдёт поездка

    • Посетим Азовский районный краеведческий музей, где собрано много интересных экспонатов, рассказывающих о быте немецких семей
    • Осмотрим необычное село Азово — центр немецкого национального района
    • Пообедаем в местном кафе, приобщившись к национальной кухне российских немцев. В меню — куриный суп-лапша, штрудель (и это будет не сладкий пирог, а сытное блюдо из мяса и капусты), а также компот.

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
    • В стоимость входят услуги гида и трансфер по программе, входные билеты в музей и обед
    • Поездка для группы до 5 человек пройдёт на комфортабельном минивэне, если вас больше — предложим автобус (за доплату)
    • Большая часть тура проходит либо в помещениях, либо в транспорте, но одеться лучше по погоде

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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