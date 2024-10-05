читать дальше готовят вкусные блюда.



Экскурсия предлагает посетить немецкий национальный район Омской области, где находится село Азово - столица сибирских немцев.



Участники узнают, как село стало немецким, какие события происходили здесь, и почему семьи российских немцев возвращаются сюда.



В программе - посещение Азовского районного краеведческого музея, осмотр села Азово и обед в местном кафе с национальной кухней. Экскурсия включает услуги гида, трансфер, входные билеты и обед.



Путешествие проходит на комфортабельном минивэне для группы до 5 человек, для больших групп предоставляется автобус за доплату

В омских степях проживают этнические немцы, которые поселились здесь ещё во времена Столыпина.Они говорят на разных диалектах немецкого и русского языков, отмечают праздники по немецким и русским традициям, а также