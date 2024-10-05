В омских степях проживают этнические немцы, которые поселились здесь ещё во времена Столыпина.
Они говорят на разных диалектах немецкого и русского языков, отмечают праздники по немецким и русским традициям, а также
Они говорят на разных диалектах немецкого и русского языков, отмечают праздники по немецким и русским традициям, а также
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Приглашаем отправиться в немецкий национальный район Омской области! Здесь находится столица сибирских немцев — Азово. Мы расскажем, как село стало немецким, какие события происходили здесь и почему сейчас семьи российских немцев, «поуехавшие» на историческую родину в 90-е годы, возвращаются сюда.
Как пройдёт поездка
- Посетим Азовский районный краеведческий музей, где собрано много интересных экспонатов, рассказывающих о быте немецких семей
- Осмотрим необычное село Азово — центр немецкого национального района
- Пообедаем в местном кафе, приобщившись к национальной кухне российских немцев. В меню — куриный суп-лапша, штрудель (и это будет не сладкий пирог, а сытное блюдо из мяса и капусты), а также компот.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входят услуги гида и трансфер по программе, входные билеты в музей и обед
- Поездка для группы до 5 человек пройдёт на комфортабельном минивэне, если вас больше — предложим автобус (за доплату)
- Большая часть тура проходит либо в помещениях, либо в транспорте, но одеться лучше по погоде
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 77 туристов
Мы живем в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.Задать вопрос
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