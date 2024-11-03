На этой экскурсии вы увидите Омск глазами Егора Летова. Узнаете, где он жил, учился и записывал свои легендарные альбомы. Погрузитесь в атмосферу рабочего города и сибирского андеграунда.Вас ждут мурал, посвящённый

Летову, школа, где он учился, дом со студией звукозаписи «ГрОб-Records» и его могила. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле и подходит для участников старше 12 лет. Путешествие по местам, которые вдохновляли музыканта, поможет лучше понять его творчество и личность

Описание экскурсии

Для Егора Летова Омск был не только родным городом, но и важным источником вдохновения и творческих идей, которые легли в основу его музыкального наследия. Как ни странно, Егор Летов был не слишком популярен в родном городе — он был для него тихой гаванью, где он мог отдохнуть после долгих турне.

Но в своих текстах Летов часто упоминал Омск, используя город как символ тоски, свободы и бунта. Вы увидите места, напоминающие о рок-музыканте и вместе с тем отражающие социальные и политические реалии страны. Среди них:

Мурал, посвящённый Егору Летову

Школа, в которой учился будущий лидер сибирского андеграунда

Дом, в котором располагалась студия звукозаписи («ГрОб-Records»)

Могила Егора Летова

Организационные детали