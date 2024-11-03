На этой экскурсии вы увидите Омск глазами Егора Летова. Узнаете, где он жил, учился и записывал свои легендарные альбомы. Погрузитесь в атмосферу рабочего города и сибирского андеграунда.
Вас ждут мурал, посвящённый
Вас ждут мурал, посвящённый
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Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Для Егора Летова Омск был не только родным городом, но и важным источником вдохновения и творческих идей, которые легли в основу его музыкального наследия. Как ни странно, Егор Летов был не слишком популярен в родном городе — он был для него тихой гаванью, где он мог отдохнуть после долгих турне.
Но в своих текстах Летов часто упоминал Омск, используя город как символ тоски, свободы и бунта. Вы увидите места, напоминающие о рок-музыканте и вместе с тем отражающие социальные и политические реалии страны. Среди них:
- Мурал, посвящённый Егору Летову
- Школа, в которой учился будущий лидер сибирского андеграунда
- Дом, в котором располагалась студия звукозаписи («ГрОб-Records»)
- Могила Егора Летова
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
- Рекомендуемый возраст участников — 12+
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 10 туристов
Привет, мой экскурсант! Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Вдохновляюсь Омском и считаю его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываю увлекательные истории, руководствуюсь принципом научной достоверности, нахожу яркие факты и показываю Омск в необычном свете.Задать вопрос
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