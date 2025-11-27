Отправьтесь на пешеходную экскурсию по старому Омску и перенеситесь в XIX век — эпоху расцвета города.
Узнайте, как из военного укрепления он стал культурным центром Сибири, прогуляйтесь по Любинскому проспекту, Дворцовой улице и откройте истории купцов, легенд и старинных домов.
Описание экскурсии
Прогулка по старому Омску: город в эпоху расцвета Предлагаем вам увлекательную пешеходную экскурсию, которая перенесёт вас в середину XIX века — во времена, когда Омск переживал свой расцвет. Узнайте, как из военного укрепления он превратился в настоящий культурный центр Сибири. Во время прогулки вы:
- Откроете историю появления «Дворца» в военном городе и узнаете, кто стоял за его строительством;
- Познакомитесь с личностью генерал-губернатора Густава Гасфорда и его связью с Любинским проспектом;
- Прогуляетесь по старинной Дворцовой улице и узнаете тайны французского моста;
- Неспешно пройдёте по знаменитому Любинскому проспекту — одной из самых красивых улиц России, и поймёте, почему сегодня её нет на карте;
- Услышите истории купеческих домов и судьбы их владельцев;
- Заглянете «в гости» к первой омской купчихе М. А. Шаниной;
- Встретитесь со скульптурой Любочки и узнаете, кто стал её прообразом;
• Познакомитесь с Омским городовым и узнаете, где находился торговый дом династии Морозовых — именно поэтому Омск называли «Сибирским Лейпцигом». Важная информация:
Рекомендовано: удобная обувь для комфортной прогулки и одежда по сезону.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая улица
- Любинский проспект
- Скульптура Любочки
- Гостиница Россия
- Дом купчихи Шаниной (посещение)
Что включено
- Услуги гида
- Вход в Дом купчихи Шаниной
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омск, ул. Ленина, 23 а
Завершение: Омск, ул. Ленина, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендовано: удобная обувь для комфортной прогулки и одежда по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
