Прогулка по старому Омску: город в эпоху расцвета Предлагаем вам увлекательную пешеходную экскурсию, которая перенесёт вас в середину XIX века — во времена, когда Омск переживал свой расцвет. Узнайте, как из военного укрепления он превратился в настоящий культурный центр Сибири. Во время прогулки вы:

Откроете историю появления «Дворца» в военном городе и узнаете, кто стоял за его строительством;

Познакомитесь с личностью генерал-губернатора Густава Гасфорда и его связью с Любинским проспектом;

Прогуляетесь по старинной Дворцовой улице и узнаете тайны французского моста;

Неспешно пройдёте по знаменитому Любинскому проспекту — одной из самых красивых улиц России, и поймёте, почему сегодня её нет на карте;

Услышите истории купеческих домов и судьбы их владельцев;

Заглянете «в гости» к первой омской купчихе М. А. Шаниной;

Встретитесь со скульптурой Любочки и узнаете, кто стал её прообразом;

• Познакомитесь с Омским городовым и узнаете, где находился торговый дом династии Морозовых — именно поэтому Омск называли «Сибирским Лейпцигом». Важная информация:

Рекомендовано: удобная обувь для комфортной прогулки и одежда по сезону.