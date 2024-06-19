1 чел.
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скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 07:00
20 июля в 07:00
70005 600₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 09:00
20 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Завтра в 10:30
20 июля в 08:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 июня 2024Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ММаргарита18 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На выходные»
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