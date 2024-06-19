Экскурсии выходного дня в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Омске, цены от 5 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
скидка
20%
77 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 07:00
20 июля в 07:00
70005 600 за всё до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
На машине
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 09:00
20 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска
На машине
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Завтра в 10:30
20 июля в 08:30
8 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Загадка засыпанного Омска
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
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    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
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    можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

  • Е
    Елена
    14 января 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2024
Сейчас в Омске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 8 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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