Экскурсии Орла об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Орле, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.
По Курским улицам Орла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 15 чел.
Орёл - город воинской славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Орел - город воинской славы: экскурсия по местам боевой славы
Познайте героическое прошлое Орла, посетив ключевые места военной истории и памятники, увековечивающие подвиги
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Орёл вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Орёл - город воинской славы
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!
  • О
    Ольга
    22 февраля 2024
    Орёл - город воинской славы
    Все прошло отлично!! Гид огромный молодец, очень увлекательно рассказывал)
  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Купеческий Орёл
    Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
  • С
    Сергей
    13 июня 2023
    Орёл - город воинской славы
    Всем жителям необъятной России просто необходимо знать историю ВОВ 1941-1945 гг. Если бы наши прадеды и деды не победили нацистскую
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    Германию и её сателитов, то сейчас НАС бы никого вообще не было в живых. Война велась на уничтожение нашего народа! Эта страшная Война и Славный праздник 9 Мая - ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, единственное, что на данный момент объединяет народ России. Остальное из Великого Советского прошлого практически полностью предано забвению. Если ВЫ хотите знать историю Орла и области в период Великой Отечественной Войны, то вам точно к экскурсоводу профессионалу Андрею. Помимо информации из официальных источников, Андрей может поделиться воспоминаниями, которые лично ему рассказывали ветераны ВОВ и его родственники, которые застали это страшное, суровое, но и героическое время для нашего народа. С Андреем мы поездили на его автомобиле по городу Орлу и его области, по местам героических боёв, по памятным местам с монументами ВОВ, по местам захоронений воинов РККА. Были на месте где был убит в бою советский генерал РККА, командующий войсками на Орловщине. Экскурсия была насыщена впечатлениями и эмоциями. Экскурсией БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН!!! Столько интереснейшей и полезной исторической информации, я никогда не получал от экскурсовода. Это факт. Я был в множестве русских городов по теме ВОВ и всегда брал там индивидуальную экскурсию. И поверьте, мне есть с чем сравнивать. Сказывается ещё то, что Андрей археолог и история это его стихия!!! Всем советую брать экскурсии у Андрея! Берите с собой детей. Приобщайте их к адекватному пониманию исторических процессов. Пропитывайте их знаниями правильного восприятия подвигов воинов РККА в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. А не как нам пытаются показывать по ТВ и в современных фильмах. Пусть дети, да и взрослые знают - за что на самом деле бились наши Славные предки, и какой именно народ смог сокрушить Союз объединённой фашисткой Европы. А это - трудовой народ СССР и никто другой!!! Андрею процветания, сил и успехов на пути обучения и просвещения людей по истории ВОВ1941-1945 гг!!! Ах, да. Огромное спасибо, Андрей.

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2022
    По Курским улицам Орла
    Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
    Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённаяПрекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённаяПрекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    По Курским улицам Орла
    Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «История и архитектура»

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  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 5 340 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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