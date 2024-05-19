1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орел - город воинской славы: экскурсия по местам боевой славы
Познайте героическое прошлое Орла, посетив ключевые места военной истории и памятники, увековечивающие подвиги
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда19 мая 2024Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ООльга22 февраля 2024Все прошло отлично!! Гид огромный молодец, очень увлекательно рассказывал)
- ННаталья24 августа 2023Спасибо за учёт наших пожеланий, терпеливое ожидание фотосессий и интересный живой рассказ об истории города и его современных реалиях. У Дарьи Очень разнообразный портфель экскурсовода со старинными фотографиями зданий про которые рассказывают.
- ССергей13 июня 2023Всем жителям необъятной России просто необходимо знать историю ВОВ 1941-1945 гг. Если бы наши прадеды и деды не победили нацистскую
- ННаталья7 ноября 2022Отличная экскурсия! Дарья - профессионал своего дела, ответила на все наши вопросы, два часа пролетели незаметно! будем рекомендовать друзьям! спасибо!
- ТТатьяна26 июня 2022Прекрасная, очень интересная экскурсия, позволившая взглянуть на Орёл с новой, интересной стороны! Чудесный экскурсовод Дарья -влюблённая в свой город и профессию, небанальная подборка информации, углубленный подход-два часа пролетели незаметно! Очень рекомендую!
- ННаталья12 июня 2022Экскурсией остались очень довольны. Не помешал даже дождь. Дарья хорошо, понятно, не скучно рассказывает. Исторические данные легко запоминаются. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Дарью.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «История и архитектура»
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