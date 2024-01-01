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Тематическая экскурсия "Орел литературный"

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Орла
Орел – неофициальная литературная столица ⭐️ России.

Тут создавались многие литературные шедевры, сюда приезжали отдыхать и наполняться вдохновением самые именитые писатели России, в том числе Лесков, Тургенев, Бунин и многие другие.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по памятным местам литераторов, посетить места, где они жили и творили, и прикоснуться к классическим произведениям, которые здесь создавались.
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Тематическая экскурсия "Орел литературный"
Тематическая экскурсия "Орел литературный"

Что вы увидите

  • Район города "Дворянское гнездо"
  • дом Лескова
  • Дом Писателей
  • памятник Фету
  • Полесскаяй площадь
  • Гуртьев сквер
  • площадь Каменского и др.
Орёл — неофициальная литературная столица ⭐️ России. Мы познакомимся с богатейшими литературными традициями города, пройдем дорогами писателей, чьи судьбы тесно связаны с Орлом.
Побываем в «Дворянском гнезде»: районе города, увековеченном в творчестве Тургенева. Узнаем, где находится дом Лескова, в котором прошли его детские годы. У Дома Писателей остановимся возле памятника Фету. Дошагаем до Полесской площади, Гуртьева сквера, площади Каменского — эти места запечатлены в произведениях писателей. Здесь же работали Бунин, Чудинов, Белоконский. Увидим мемориальную доску, посвященную визиту в город 🏙️ Льва Толстого. Посетим «Тургеневский бережок» и орловскую гимназию.
Отдельно уделим внимание одному из литературных музеев Орла (на выбор).
Музей на выбор: И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Тематическая экскурсия "Орел литературный"
Тематическая экскурсия "Орел литературный"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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