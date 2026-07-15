Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят с максимальным комфортом. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсии проводятся в помещениях, что тоже имеет свои плюсы.

Орел - это город, где оживают страницы русской литературы. Здесь создавались шедевры, которые стали частью мирового культурного наследия. Посетители смогут пройтись по улицам, вдохновлявшим Тургенева и Лескова, увидеть памятные места, связанные с Буниным и Толстым. Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу, где рождались великие произведения, и почувствовать дух времени, который вдохновлял классиков

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Орёл — литературная столица России

Орёл зарекомендовал себя как неофициальная литературная столица России. Город славится своими богатыми литературными традициями и историями великих писателей, чьи судьбы неразрывно связаны с его улицами.

Литературные тропы Орла

Мы пройдём по дорогам, которые вдохновляли знаменитых авторов. Время проведённое в «Дворянском гнезде» — районе, запечатлённом на страницах произведений Ивана Тургенева, подарит вам незабываемые чувства. Вы сможете узнать, где стоял дом Николая Лескова, где он провёл свои детские годы.

Значимые места

Наша экскурсия будет включать остановку у Дома Писателей с памятником Фету. Продолжим прогулку до Полесской площади, Гуртьева сквера и площади Каменского. Эти места сохранили в себе дух творчества, ведь здесь работали такие мастера, как:

Иван Бунин

Николай Чудинов

Фёдор Белоконский

Мы также увидим мемориальную доску, посвящённую визиту в Орёл Льва Толстого, что придаст дополнительную ценность вашему путешествию.

Посещение литературных музеев

Не пропустим возможность посетить «Тургеневский бережок» и орловскую гимназию, а также провести время в одном из литературных музеев, среди которых:

Музей И. С. Тургенева Музей Н. С. Лескова Музей И. А. Бунина Музей Л. Н. Андреева

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет обеспечить ваше участие в этом увлекательном путешествии в мир русской литературы.