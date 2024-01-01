Орёл — неофициальная литературная столица ⭐️ России. Мы познакомимся с богатейшими литературными традициями города, пройдем дорогами писателей, чьи судьбы тесно связаны с Орлом.

Побываем в «Дворянском гнезде»: районе города, увековеченном в творчестве Тургенева. Узнаем, где находится дом Лескова, в котором прошли его детские годы. У Дома Писателей остановимся возле памятника Фету. Дошагаем до Полесской площади, Гуртьева сквера, площади Каменского — эти места запечатлены в произведениях писателей. Здесь же работали Бунин, Чудинов, Белоконский. Увидим мемориальную доску, посвященную визиту в город 🏙️ Льва Толстого. Посетим «Тургеневский бережок» и орловскую гимназию.

Отдельно уделим внимание одному из литературных музеев Орла (на выбор).

Музей на выбор: И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева