Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят с максимальным комфортом. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсии проводятся в помещениях, что тоже имеет свои плюсы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворянское гнездо
Дом Лескова
Дом Писателей
Полесская площадь
Гуртьев сквер
Площадь Каменского
Тургеневский бережок
Орловская гимназия
Описание экскурсии
Орёл — литературная столица России
Орёл зарекомендовал себя как неофициальная литературная столица России. Город славится своими богатыми литературными традициями и историями великих писателей, чьи судьбы неразрывно связаны с его улицами.
Литературные тропы Орла
Мы пройдём по дорогам, которые вдохновляли знаменитых авторов. Время проведённое в «Дворянском гнезде» — районе, запечатлённом на страницах произведений Ивана Тургенева, подарит вам незабываемые чувства. Вы сможете узнать, где стоял дом Николая Лескова, где он провёл свои детские годы.
Значимые места
Наша экскурсия будет включать остановку у Дома Писателей с памятником Фету. Продолжим прогулку до Полесской площади, Гуртьева сквера и площади Каменского. Эти места сохранили в себе дух творчества, ведь здесь работали такие мастера, как:
Иван Бунин
Николай Чудинов
Фёдор Белоконский
Мы также увидим мемориальную доску, посвящённую визиту в Орёл Льва Толстого, что придаст дополнительную ценность вашему путешествию.
Посещение литературных музеев
Не пропустим возможность посетить «Тургеневский бережок» и орловскую гимназию, а также провести время в одном из литературных музеев, среди которых:
Музей И. С. Тургенева
Музей Н. С. Лескова
Музей И. А. Бунина
Музей Л. Н. Андреева
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет обеспечить ваше участие в этом увлекательном путешествии в мир русской литературы.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Район города «Дворянское гнездо»
Дом Лескова
Дом Писателей
Памятник Фету
Полесскаяй площадь
Гуртьев сквер
Площадь Каменского и др
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты в музеи
Аренда автомобиля
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Евгения
Галина Николаевна сделала наш день! Так много интересной информации о городе, известных людях Орловщины не было никогда. Очень рекомендую эту экскурсию!
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Г
Галина
Гид потрясающий. Знания и любовь к городу безграничны. Жаль, что у нас было мало времени и не удалось в полной мере насладиться городом
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С
Сергей
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С
Сергей
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