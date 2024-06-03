Пешие экскурсии-прогулки в Орле с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Орёл сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.
По Курским улицам Орла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 15 чел.
Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Орёл православный и купеческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Орёл вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
  • O
    Oxana
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • А
    Андрей
    30 апреля 2024
    Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Всё посмотрели, узнали много интересного!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
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    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Пешеходные»

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  1. Старинный город над Окой
  2. Орёл сквозь столетия
  3. Орёл - путешествие во времени
  4. Купеческий Орёл
  5. По Курским улицам Орла
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
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