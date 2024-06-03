1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ММария28 мая 2024Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
- ИИрина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
- ММаксим17 мая 2024Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))
- OOxana7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ААндрей30 апреля 2024Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Всё посмотрели, узнали много интересного!
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Пешеходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 340 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Орле на 2024 год по теме «Пешеходные», 250 ⭐ отзывов, цены от 3340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август