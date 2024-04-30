1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 апреля 2024Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Татьяна. Всё посмотрели, узнали много интересного!
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
- ГГлеб30 августа 2023Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
- ВВиктория23 апреля 2023Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
- ННечаев27 июня 2022Всё хорошо. познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Литература и искусство»
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