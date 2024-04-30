Экскурсии о литературе и искусстве Орла

Найдено 6 экскурсий в категории «Литература и искусство» в Орле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Орёл сквозь столетия: уникальная пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в многовековую историю Орла, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные городские легенды
Начало: Площадь Искусств, памятник Н.С. Лескову
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Орловский Weekend
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Орловский Weekend: музей писателей и обзорная экскурсия
Посетите музей писателей-орловцев и прогуляйтесь по центральной улице Орла. Узнайте историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за человека
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Литература и искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Орёл сквозь столетия: обзорная экскурсия по городу
  2. Обзорная экскурсия по Орлу
  3. Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
  4. Тематическая экскурсия «Орел литературный»
  5. Орловский Weekend
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Литература и искусство" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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