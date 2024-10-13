Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» – экскурсии в Орле

Найдено 5 экскурсий в категории «Ландшафтный парк «Дворянское гнездо»» в Орле, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Орлу
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Ландшафтный парк «Дворянское гнездо»»

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  6. Храм Архангела Михаила
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Сколько стоит экскурсия по Орлу в апреле 2025
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