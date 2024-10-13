Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
Познакомьтесь с историей Орла, прогуляйтесь по живописной набережной Оки, посетите знаменитые соборы и музеи, узнайте о жизни и творчестве известных писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»: вдохновляющее путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок наполнен историями великих русских писателей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
Погрузитесь в историю Орла и узнайте больше о жизни Ивана Тургенева. Вкусный обед с Гурьевской кашей дополнит ваше путешествие
Начало: Ж/д вокзал, Орел
Расписание: По субботам и воскресеньям
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла13 октября 2024Были на обзорной экскурсии "Литературный Орёл" 11.10.24. Экскурсовод Павлова Галина Николаевна. Благодарны Галине Николаевне за то,что она передала нам свою любовь к городу и к его знаменитым землякам. Узнали много нового и интересного. Спасибо
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
- ГГлеб30 августа 2023Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
- ВВиктория23 апреля 2023Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
- ЖЖанна7 января 2023Мы знакомились с городом Орёл благодаря чудесному экскурсоводу Татьяне Викторовне. Так классно нас познакомили с историей города, жителями! Мы обязательно вернёмся ещё раз, чтобы посмотреть все литературные места Орловщины.
- ННечаев27 июня 2022Всё хорошо. познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Ландшафтный парк «Дворянское гнездо»»
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