Интересные экскурсии для школьного возраста в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Оренбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оренбург в стиле модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Оренбург в стиле модерн
Погулять по старинным улочкам и раскрыть особенности местной архитектуры
Начало: В районе Драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
2 600 за всё до 10 чел.
Исторический центр Оренбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Исторический центр Оренбурга
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
2 700 за всё до 4 чел.
Оренбург на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Оренбург на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Дмитрию. Очень глубокий и заинтересованный темой рассказ. Благодаря гиду в том числе у меня останется приятное и яркое впечатление об Оренбурге.
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Дмитрию. Очень глубокий и заинтересованный темой рассказ. Благодаря гиду в том
  • А
    Антон
    28 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.
  • М
    Максим
    22 мая 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Первой в моём знакомстве с Оренбургом была экскурсия «Архитектура Модерна в Оренбурге»: спасибо Людмиле за погружение в эту яркую эпоху
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    развития города и трепетное отношение к тем памятникам, которые ещё свидетельствуют о былой красоте даже в не самом лучшем состоянии (некоторые из них можно было бы и не заметить, проходя мимо, но не с Людмилой)👍🏻👍🏻👍🏻

  • М
    Максим
    22 мая 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
  • А
    Антон
    21 мая 2024
    Оренбург в стиле модерн
    Мне кажется, что Оренбург является очень перспективным туристическим направлением. Тут много чего интересного. В частности архитектура центра города. С этим
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    Людмила очень помогла разобраться. Яркие архитектурные и исторические истории чередовали друг друга. Благо модерна в городе много. Он в различной сохранности. Людмила помогла отыскать интересные места там куда обычный турист не заглянет. Обратила внимание на многие детали. Я очень доволен проведенным временем.

  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
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    Победа!». Все было очень интересно, жаль двух часов маловато и в этом году природа внесла свои коррективы. Рекомендуем всем, Оренбург прекрасный город!

  • Р
    Руслан
    3 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
  • н
    наталья
    1 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в июне 2024
Сейчас в Оренбурге в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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