И Ирина Исторический центр Оренбурга Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.

И Ирина Оренбург в стиле модерн Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Дмитрию. Очень глубокий и заинтересованный темой рассказ. Благодаря гиду в том числе у меня останется приятное и яркое впечатление об Оренбурге.

А Антон Исторический центр Оренбурга Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.

М Максим Оренбург в стиле модерн читать дальше развития города и трепетное отношение к тем памятникам, которые ещё свидетельствуют о былой красоте даже в не самом лучшем состоянии (некоторые из них можно было бы и не заметить, проходя мимо, но не с Людмилой)👍🏻👍🏻👍🏻 Первой в моём знакомстве с Оренбургом была экскурсия «Архитектура Модерна в Оренбурге»: спасибо Людмиле за погружение в эту яркую эпоху

М Максим Исторический центр Оренбурга Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

А Антон Оренбург в стиле модерн читать дальше Людмила очень помогла разобраться. Яркие архитектурные и исторические истории чередовали друг друга. Благо модерна в городе много. Он в различной сохранности. Людмила помогла отыскать интересные места там куда обычный турист не заглянет. Обратила внимание на многие детали. Я очень доволен проведенным временем. Мне кажется, что Оренбург является очень перспективным туристическим направлением. Тут много чего интересного. В частности архитектура центра города. С этим

И Ирина Оренбург на авто читать дальше Победа!». Все было очень интересно, жаль двух часов маловато и в этом году природа внесла свои коррективы. Рекомендуем всем, Оренбург прекрасный город! Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют

Р Руслан Оренбург на авто Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.