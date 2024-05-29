1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Оренбург в стиле модерн
Погулять по старинным улочкам и раскрыть особенности местной архитектуры
Начало: В районе Драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Оренбурга
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Начало: неподалеку от Оренбургского туристическо-информаци...
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
2 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Оренбург на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за глубокое погружение в историю в города, за заинтересованый и эмоциональный рассказ. У меня останутся прекрасные воспоминания об Оренбурге.
- ИИрина29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Дмитрию. Очень глубокий и заинтересованный темой рассказ. Благодаря гиду в том числе у меня останется приятное и яркое впечатление об Оренбурге.
- ААнтон28 мая 2024Отличная экскурсия. Посмотрели не только все достопримечательности на Советской, но и прогулялись по соседним улицам, на которые без экскурсии я бы зайти не догадался. А там очень много интересного.
- ММаксим22 мая 2024Первой в моём знакомстве с Оренбургом была экскурсия «Архитектура Модерна в Оренбурге»: спасибо Людмиле за погружение в эту яркую эпоху
- ММаксим22 мая 2024Дмитрий провёл экскурсию-погружение в историю основания и развития города с середины XVIII века (кстати, места начала и завершения экскурсии выбраны не случайно - там расположены музеи, на которые я с удовольствием после экскурсии потратил по четыре часа)!.. Спасибо, Дмитрий!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
- ААнтон21 мая 2024Мне кажется, что Оренбург является очень перспективным туристическим направлением. Тут много чего интересного. В частности архитектура центра города. С этим
- ИИрина4 мая 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
- РРуслан3 апреля 2024Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
- ннаталья1 апреля 2024Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Можно с детьми»
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