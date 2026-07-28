Познакомьтесь с Оренбургом: его история, архитектура и природа. Прогулка по набережной Урала и знакомство с городскими достопримечательностями
Оренбург - уникальный город на границе Европы и Азии.
Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам: Елизаветинские ворота, Башня с курантами, набережная реки Урал. Участники смогут увидеть мост «Европа - Азия», Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга. Парк воинской славы и сквер им. Полины Осипенко добавят особую атмосферу. Это возможность окунуться в прошлое и насладиться красотой современного города
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами города и его окрестностей. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Елизаветинские ворота
Башня с курантами
Дом Советов
Дворянское собрание
Гостиный двор
Свято-Введенский храм
Музей истории Оренбурга
Парк воинской славы
Сквер им. Полины Осипенко
Драматический театр
Описание экскурсии
Экскурсия по Оренбургу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории Оренбурга! Эта экскурсия познакомит вас с великолепными памятниками архитектуры и позволит увидеть удивительные места города.
Что нас ждет?
Елизаветинские ворота — эти великолепные ворота, выполненные в виде двух каменных колонн с барельефами, являются точной копией исторических ворот, пожалованных императрицей Елизаветой.
Башня с курантами на Советской улице — знаковое место, которое стоит увидеть.
Дом Советов, Дворянское собрание и Гостиный двор Оренбургской крепости — здания, пропитанные историей и культурой города.
Прогулка по набережной
Мы продолжим нашу экскурсию, прогуливаясь по живописной набережной реки Урал. Здесь вы сможете увидеть мост «Европа – Азия» и насладиться великолепными панорамами Зауральской рощи.
Обзор Свято-Введенского храма и музея
У побережья мы посетим Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга, где вас ждет богатая коллекция более 8 тысяч экспонатов в историческом здании XIX века.
Парки и площади
Экскурсия также включает посещение Парка воинской славы «Салют, Победа!», где можно насладиться красотой сквера им. Полины Осипенко и увидеть Драматический театр — еще одно архитектурное сокровище города.
Купеческие особняки
Особое внимание во время экскурсии будет уделено купеческим особнякам, которые можно найти в разных уголках Оренбурга. Их история и архитектура расскажут вам о былом величии этого региона.
Важно знать!
Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20%. Забронировать можно на сайте Спутник-8.
Не упустите возможность узнать больше о нашем удивительном городе и его богатом наследии!
Ежедневно, в любое время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Елизаветинские ворота
Башня с курантами
Дом Советов
Дворянское собрание
Гостиный двор Оренбургской крепости
Набережной реки Урал
Мост «Европа - Азия»
Свято-Введенский храм
Музей истории Оренбурга
Парк воинской славы Салют
Победа!
Сквера им. Полины Осипенко
Драматический театр
Купеческие особняки и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Хотели поблагодарить Екатерину Юрьевну за замечательную обзорную экскурсию по городу Оренбургу. Лёгкая, эрудированная, настроенная на слушателя экскурсовод. Мы не заметили как прошли 2 часа. Екатерина удерживала внимание и взрослых и детей-подростков, легко отвечала на возникшие вопросы и создала удивительную атмосферу во время встречи. От всей души желаем ей вдохновения и замечательных слушателей.
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Б
Борис
Обзорная экскурсия с Ольгой нам очень понравилась, было легко, живо, интересно и познавательно. Не только мы получали удовольствие от прогулки, но и сама экскурсовод, которая с радостью и воодушевлением рассказывала нам о своём родном городе. Несмотря на то, что экскурсия была дольше запланированного, время пролетело незаметно и заканчивать нам совсем не хотелось. Спасибо Ольге и спасибо Оренбургу!
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С
Сергей
Прекрасный город. Отлично организовано все на пешеходной улице. Впечатлений много. Экскурсия живая и насыщенная. Спасибо экскурсоводу Ольге.