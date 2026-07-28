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Обзорная экскурсия по Оренбургу

Познакомьтесь с Оренбургом: его история, архитектура и природа. Прогулка по набережной Урала и знакомство с городскими достопримечательностями
Оренбург - уникальный город на границе Европы и Азии.

Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам: Елизаветинские ворота, Башня с курантами, набережная реки Урал. Участники смогут увидеть мост «Европа - Азия», Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга. Парк воинской славы и сквер им. Полины Осипенко добавят особую атмосферу. Это возможность окунуться в прошлое и насладиться красотой современного города
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌉 Виды на реку Урал
  • 🕰️ Архитектурные шедевры
  • 🌿 Природные панорамы
  • 🎭 Культурные объекты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами города и его окрестностей. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Обзорная экскурсия по Оренбургу

Что можно увидеть

  • Елизаветинские ворота
  • Башня с курантами
  • Дом Советов
  • Дворянское собрание
  • Гостиный двор
  • Свято-Введенский храм
  • Музей истории Оренбурга
  • Парк воинской славы
  • Сквер им. Полины Осипенко
  • Драматический театр

Описание экскурсии

Экскурсия по Оренбургу

Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории Оренбурга! Эта экскурсия познакомит вас с великолепными памятниками архитектуры и позволит увидеть удивительные места города.

Что нас ждет?

  • Елизаветинские ворота — эти великолепные ворота, выполненные в виде двух каменных колонн с барельефами, являются точной копией исторических ворот, пожалованных императрицей Елизаветой.
  • Башня с курантами на Советской улице — знаковое место, которое стоит увидеть.
  • Дом Советов, Дворянское собрание и Гостиный двор Оренбургской крепости — здания, пропитанные историей и культурой города.

Прогулка по набережной

Мы продолжим нашу экскурсию, прогуливаясь по живописной набережной реки Урал. Здесь вы сможете увидеть мост «Европа – Азия» и насладиться великолепными панорамами Зауральской рощи.

Обзор Свято-Введенского храма и музея

У побережья мы посетим Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга, где вас ждет богатая коллекция более 8 тысяч экспонатов в историческом здании XIX века.

Парки и площади

Экскурсия также включает посещение Парка воинской славы «Салют, Победа!», где можно насладиться красотой сквера им. Полины Осипенко и увидеть Драматический театр — еще одно архитектурное сокровище города.

Купеческие особняки

Особое внимание во время экскурсии будет уделено купеческим особнякам, которые можно найти в разных уголках Оренбурга. Их история и архитектура расскажут вам о былом величии этого региона.

Важно знать!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20%. Забронировать можно на сайте Спутник-8.

Не упустите возможность узнать больше о нашем удивительном городе и его богатом наследии!

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Елизаветинские ворота
  • Башня с курантами
  • Дом Советов
  • Дворянское собрание
  • Гостиный двор Оренбургской крепости
  • Набережной реки Урал
  • Мост «Европа - Азия»
  • Свято-Введенский храм
  • Музей истории Оренбурга
  • Парк воинской славы Салют
  • Победа!
  • Сквера им. Полины Осипенко
  • Драматический театр
  • Купеческие особняки и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Е
Хотели поблагодарить Екатерину Юрьевну за замечательную обзорную экскурсию по городу Оренбургу. Лёгкая, эрудированная, настроенная на слушателя экскурсовод. Мы не заметили как прошли 2 часа. Екатерина удерживала внимание и взрослых и детей-подростков, легко отвечала на возникшие вопросы и создала удивительную атмосферу во время встречи. От всей души желаем ей вдохновения и замечательных слушателей.
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Б
Обзорная экскурсия с Ольгой нам очень понравилась, было легко, живо, интересно и познавательно. Не только мы получали удовольствие от прогулки, но и сама экскурсовод, которая с радостью и воодушевлением рассказывала нам о своём родном городе. Несмотря на то, что экскурсия была дольше запланированного, время пролетело незаметно и заканчивать нам совсем не хотелось. Спасибо Ольге и спасибо Оренбургу!
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С
Прекрасный город.
Отлично организовано все на пешеходной улице.
Впечатлений много.
Экскурсия живая и насыщенная.
Спасибо экскурсоводу Ольге.
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В
экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо
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в
экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо
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в
экскурсия содержательная,материалом владеет,интересно,спасибо
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