Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами города и его окрестностей. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.

Оренбург - уникальный город на границе Европы и Азии. Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам: Елизаветинские ворота, Башня с курантами, набережная реки Урал. Участники смогут увидеть мост «Европа - Азия», Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга. Парк воинской славы и сквер им. Полины Осипенко добавят особую атмосферу. Это возможность окунуться в прошлое и насладиться красотой современного города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Оренбурге

Описание экскурсии

Экскурсия по Оренбургу

Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории Оренбурга! Эта экскурсия познакомит вас с великолепными памятниками архитектуры и позволит увидеть удивительные места города.

Что нас ждет?

Елизаветинские ворота — эти великолепные ворота, выполненные в виде двух каменных колонн с барельефами, являются точной копией исторических ворот, пожалованных императрицей Елизаветой.

— эти великолепные ворота, выполненные в виде двух каменных колонн с барельефами, являются точной копией исторических ворот, пожалованных императрицей Елизаветой. Башня с курантами на Советской улице — знаковое место, которое стоит увидеть.

на Советской улице — знаковое место, которое стоит увидеть. Дом Советов, Дворянское собрание и Гостиный двор Оренбургской крепости — здания, пропитанные историей и культурой города.

Прогулка по набережной

Мы продолжим нашу экскурсию, прогуливаясь по живописной набережной реки Урал. Здесь вы сможете увидеть мост «Европа – Азия» и насладиться великолепными панорамами Зауральской рощи.

Обзор Свято-Введенского храма и музея

У побережья мы посетим Свято-Введенский храм и музей истории Оренбурга, где вас ждет богатая коллекция более 8 тысяч экспонатов в историческом здании XIX века.

Парки и площади

Экскурсия также включает посещение Парка воинской славы «Салют, Победа!», где можно насладиться красотой сквера им. Полины Осипенко и увидеть Драматический театр — еще одно архитектурное сокровище города.

Купеческие особняки

Особое внимание во время экскурсии будет уделено купеческим особнякам, которые можно найти в разных уголках Оренбурга. Их история и архитектура расскажут вам о былом величии этого региона.

Важно знать!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20%. Забронировать можно на сайте Спутник-8.

Не упустите возможность узнать больше о нашем удивительном городе и его богатом наследии!