Н Наталья Прогулка по оренбургскому Арбату Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе))) Рекомендую!

Е Евгения Прогулка по оренбургскому Арбату Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!

И Илида Оренбург в стиле модерн читать дальше погода, Людмила провела очень познавательную и интересную экскурсию. Наша группа осталась очень довольна, очень хочется повторить экскурсию, показать своим детям красоту нашего города и чтобы они знали его интересную историю. Спасибо большое! Спасибо большое Людмиле - очень приятная, образованная, вежливая и понимающая женщина. Не смотря на то что на улице была плохая

С Светлана Оренбург в стиле модерн Получили огромное удовольствие от экскурсии. В восторге остались даже подростки. Обязательно в следующий раз обратимся к Людмиле.