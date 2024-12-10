Индивидуальная
до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Погулять по центру города и раскрыть тайны Степной Пальмиры на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Набережная 29
Завтра в 11:00
27 мар в 09:00
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 декабря 2024Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе))) Рекомендую!
- ЕЕвгения30 ноября 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!
- ИИлида18 ноября 2024Спасибо большое Людмиле - очень приятная, образованная, вежливая и понимающая женщина. Не смотря на то что на улице была плохая
- ССветлана28 октября 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. В восторге остались даже подростки. Обязательно в следующий раз обратимся к Людмиле.
- ММарина14 сентября 2024Экскурсия была очень интересной, у Людмилы потрясающая способность заинтересовать так, что время пролетело совершенно незаметно, а я увидела Оренбург как
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Гостиный Двор»
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