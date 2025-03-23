Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Познакомьтесь с историей Оренбурга, посетив его знаковые места: Елизаветинские ворота, Башню с курантами, Дом Советов и другие архитектурные памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Узнайте тайны Оренбурга: Пушкин, Даль и Гагарин оставили здесь свой след. Прогулка по историческому центру и загадочные истории ждут вас
Начало: На ул. Набережная 29
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис23 марта 2025Обзорная экскурсия с Ольгой нам очень понравилась, было легко, живо, интересно и познавательно. Не только мы получали удовольствие от прогулки,
- ИИрина9 января 2025Исторический центр ОренбургаВ новогодние каникулы посетили Оренбург, в первый день пребывания пошли на экскурсию и очень рады, что выбрали экскурсовода Дмитрия. Удобно
- ННаталья10 декабря 2024Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе))) Рекомендую!
- ЕЕвгения30 ноября 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!
- ООксана9 ноября 2024Исторический центр ОренбургаОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ не перегруженный датами и
- ММарина30 октября 2024Исторический центр ОренбургаОгромная благодарность Дмитрию. Хорошая организация, учёт пожеланий заказчика, внимательность. Всегда "на связи". Экскурсия получилась очень интересной и содержательной. Дмитрий 👍👏💥. В очередной раз убедилась, что с Трипстер надёжно и интересно. СПАСИБО.
- ССергей2 октября 2024Прекрасный город. Отлично организовано все на пешеходной улице. Впечатлений много. Экскурсия живая и насыщенная. Спасибо экскурсоводу Ольге.
- ГГалина25 августа 2022Экскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!
- ВВладимир23 января 2022Ольга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Дом Советов»
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