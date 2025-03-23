Экскурсии к Дому Советов

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Советов» в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Познакомьтесь с историей Оренбурга, посетив его знаковые места: Елизаветинские ворота, Башню с курантами, Дом Советов и другие архитектурные памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Добро пожаловать в Оренбург
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Узнайте тайны Оренбурга: Пушкин, Даль и Гагарин оставили здесь свой след. Прогулка по историческому центру и загадочные истории ждут вас
Начало: На ул. Набережная 29
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    23 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Оренбургу
    Обзорная экскурсия с Ольгой нам очень понравилась, было легко, живо, интересно и познавательно. Не только мы получали удовольствие от прогулки,
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    но и сама экскурсовод, которая с радостью и воодушевлением рассказывала нам о своём родном городе. Несмотря на то, что экскурсия была дольше запланированного, время пролетело незаметно и заканчивать нам совсем не хотелось. Спасибо Ольге и спасибо Оренбургу!

  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Исторический центр Оренбурга
    В новогодние каникулы посетили Оренбург, в первый день пребывания пошли на экскурсию и очень рады, что выбрали экскурсовода Дмитрия. Удобно
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    составлен маршрут, мы увидели все значимые достопримечательности города, услышали интересный рассказ об истории города, архитектуре и выдающихся оренбуржцах. Дмитрий настоящий профессионал в своем деле. Кроме этого ответил на все наши вопросы, подсказал, что посмотреть самостоятельно, где находятся музеи и кафе. В следующие дни без труда нашли все, что хотели посмотреть. Спасибо Вам, Дмитрий!

  • Н
    Наталья
    10 декабря 2024
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе))) Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    30 ноября 2024
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось
  • О
    Оксана
    9 ноября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Очень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ не перегруженный датами и
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    миллионом фамилий и продуманный маршрут! Консультации по вопросам нахождения в городе! А еще Дмитрий- художник! И мы после экскурсии самостоятельно отправились на доп. квест по поиску его уличного творения, спрятанного в укромном дворике исторического центра. Спасибо!

    Очень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказОчень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ
  • М
    Марина
    30 октября 2024
    Исторический центр Оренбурга
    Огромная благодарность Дмитрию. Хорошая организация, учёт пожеланий заказчика, внимательность. Всегда "на связи". Экскурсия получилась очень интересной и содержательной. Дмитрий 👍👏💥. В очередной раз убедилась, что с Трипстер надёжно и интересно. СПАСИБО.
  • С
    Сергей
    2 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Оренбургу
    Прекрасный город. Отлично организовано все на пешеходной улице. Впечатлений много. Экскурсия живая и насыщенная. Спасибо экскурсоводу Ольге.
  • Г
    Галина
    25 августа 2022
    Добро пожаловать в Оренбург
    Экскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!
  • В
    Владимир
    23 января 2022
    Добро пожаловать в Оренбург
    Ольга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Дом Советов»

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  4. Казанский собор
  5. Национальная деревня
  6. Ротонда
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в апреле 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Дом Советов" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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