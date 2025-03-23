Б Борис Обзорная экскурсия по Оренбургу читать дальше но и сама экскурсовод, которая с радостью и воодушевлением рассказывала нам о своём родном городе. Несмотря на то, что экскурсия была дольше запланированного, время пролетело незаметно и заканчивать нам совсем не хотелось. Спасибо Ольге и спасибо Оренбургу! Обзорная экскурсия с Ольгой нам очень понравилась, было легко, живо, интересно и познавательно. Не только мы получали удовольствие от прогулки,

И Ирина Исторический центр Оренбурга читать дальше составлен маршрут, мы увидели все значимые достопримечательности города, услышали интересный рассказ об истории города, архитектуре и выдающихся оренбуржцах. Дмитрий настоящий профессионал в своем деле. Кроме этого ответил на все наши вопросы, подсказал, что посмотреть самостоятельно, где находятся музеи и кафе. В следующие дни без труда нашли все, что хотели посмотреть. Спасибо Вам, Дмитрий! В новогодние каникулы посетили Оренбург, в первый день пребывания пошли на экскурсию и очень рады, что выбрали экскурсовода Дмитрия. Удобно

Н Наталья Прогулка по оренбургскому Арбату Людмила отличный гид. Очень интересно рассказала о городе, показала всякие местные фишки. Было очень холодно и она с пониманием ждала пока я отогревалась во время прогулки в местных кафе))) Рекомендую!

Е Евгения Прогулка по оренбургскому Арбату Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Нужно было познакомить гостей нашего города с историей, а получилось и сама узнала много интересного! Очень комфортно и легко прошли два часа!

О Оксана Исторический центр Оренбурга читать дальше миллионом фамилий и продуманный маршрут! Консультации по вопросам нахождения в городе! А еще Дмитрий- художник! И мы после экскурсии самостоятельно отправились на доп. квест по поиску его уличного творения, спрятанного в укромном дворике исторического центра. Спасибо! Очень обаятельный и нескучный рассказчик, который знает и любит свой город! Легкая приятная прогулка, доходчивый рассказ не перегруженный датами и

М Марина Исторический центр Оренбурга Огромная благодарность Дмитрию. Хорошая организация, учёт пожеланий заказчика, внимательность. Всегда "на связи". Экскурсия получилась очень интересной и содержательной. Дмитрий 👍👏💥. В очередной раз убедилась, что с Трипстер надёжно и интересно. СПАСИБО.

С Сергей Обзорная экскурсия по Оренбургу Прекрасный город. Отлично организовано все на пешеходной улице. Впечатлений много. Экскурсия живая и насыщенная. Спасибо экскурсоводу Ольге.

Г Галина Добро пожаловать в Оренбург Экскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!