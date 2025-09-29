С основания город играл важную роль в торговле с Востоком — с 1745 года «знатный торг в Оренбурге возымел начало». Мы пройдём по улице Кирова — бывшей Гостинодворской. Когда-то к ней примыкал главный рынок, здесь шумела торговля, а вокруг простирались обширные площади. Вы увидите купеческие дома, узнаете о жизни известных горожан и раскроете секреты местных купцов.

Описание экскурсии

Улица Кирова — бывшая Гостинодворская

Мы погуляем по улице, которая формировалась три века. Увидим усадьбы, торговые и доходные дома начала 20 века, мечеть Хусаиния, пожарную каланчу и Гостиный Двор. Рассмотрим загадочные символы на фасадах купеческих домов и попробуем понять вкусы состоятельных горожан прошлых эпох.

Истории самых известных оренбургских династий

Вы услышите о таинственных событиях, происходивших в жизни именитых горожан. Узнаете о тайных сборищах, исчезнувшем купеческом теле и беглом командарме.

А ещё я расскажу: