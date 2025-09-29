С основания город играл важную роль в торговле с Востоком — с 1745 года «знатный торг в Оренбурге возымел начало». Мы пройдём по улице Кирова — бывшей Гостинодворской.
Когда-то к ней примыкал главный рынок, здесь шумела торговля, а вокруг простирались обширные площади. Вы увидите купеческие дома, узнаете о жизни известных горожан и раскроете секреты местных купцов.
Описание экскурсии
Улица Кирова — бывшая Гостинодворская
Мы погуляем по улице, которая формировалась три века. Увидим усадьбы, торговые и доходные дома начала 20 века, мечеть Хусаиния, пожарную каланчу и Гостиный Двор. Рассмотрим загадочные символы на фасадах купеческих домов и попробуем понять вкусы состоятельных горожан прошлых эпох.
Истории самых известных оренбургских династий
Вы услышите о таинственных событиях, происходивших в жизни именитых горожан. Узнаете о тайных сборищах, исчезнувшем купеческом теле и беглом командарме.
А ещё я расскажу:
- как торговые караваны добирались до Оренбурга
- как в наших краях приторговывали девушками
- как купцы торговали, строили, учили и развлекали
- как здесь боролись с пожарами, скучной жизнью и грабителями
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка «Салют, Победа!»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Оренбурге
Провела экскурсии для 1197 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Людмила. Я не родилась в Оренбурге, но так давно здесь живу (30 лет), что он стал «моим». Я люблю его старые улочки, гуляя по которым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
29 сен 2025
Я хотя и бывший житель Оренбурга, но благодаря отличному экскурсоводу Людмиле, узнала и увидела много нового о своём родном городе. Несмотря на не совсем благоприятную погоду экскурсия прошла замечательно. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию.
Входит в следующие категории Оренбурга
