Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, исследуя его уникальные памятники и живописные уголки. Автомобильно-пешеходная прогулка подарит незабываемые впечатления
Индивидуальная экскурсия по Оренбургу позволит познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями города. Туристы посетят Советскую улицу, где увидят здание Общественного собрания и памятник "Кот ученый". Прогулка включает посещение сквера им. Полины Осипенко и набережной Урала с видом на стелу "Европа - Азия". Участники также смогут полюбоваться мечетью Караван - Сарай и парком "Салют, Победа!"
Лучшее время для экскурсии по Оренбургу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зелеными парками и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодный климат и подготовиться к более коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Советская улица
Общественное собрание
Памятник «Кот ученый»
Усадьба Чистозвонова
Драматический театр
Башня с курантами
Сквер им. Полины Осипенко
Галерея «Оренбургский пуховый платок»
Мечеть Караван - Сарай
Парк «Салют, Победа!»
Набережная Урала
Музей истории города
Памятник В.П. Чкалову
Оренбургская детская железная дорога
Стела «Европа - Азия»
Описание экскурсии
Приглашаем на экскурсию по Оренбургу!
Предлагаем вам увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию по Оренбургу. Это уникальная возможность узнать больше о городе и его исторических достопримечательностях!
Советская улица — сердце города
Начнем наше путешествие с Советской улицы, одного из самых интересных районов города. Здесь вы сможете увидеть:
Здание Общественного собрания
Памятник «Кот ученый»
Усадьбу Чистозвонова
Драматический театр Оренбурга
Башню с курантами
Вблизи Башни располагается уютный сквер им. Полины Осипенко, названный в честь известной советской летчицы.
Чудеса архитектуры
После знакомства со сквером мы направимся к набережной Урала. По пути стоит обратить внимание на:
Галерею «Оренбургский пуховый платок»
Мечеть Караван – Сарай, построенную в 1846 году, которая поразит вас своим минаретом высотой 38,76 м.
Военная техника и набережная Урала
В рамках прогулки мы также посетим парк «Салют, Победа!», где можно увидеть экспозицию военной техники под открытым небом. Далее мы отправимся на набережную Урала. Здесь вас ждут:
Музей истории города
Памятник В. П. Чкалову
Оренбургская детская железная дорога
Стела «Европа – Азия», обозначающая границу между двумя континентами.
Не забудьте о важной информации!
Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на нашей экскурсии, которая подарит незабываемые впечатления и знакомство с культурой Оренбурга!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Здание Общественного собрания
Памятник «Кот ученый»
Усадьба Чистозвонова
Драматический театр Оренбурга
Башня с курантами
Сквер им. Полины Осипенко
Набережная Урала
Галерея «Оренбургский пуховый платок»
Мечеть Караван - Сарай
Парк Салют
Победа!
Экспозиция военной техники
Набережную Урала
Памятник В.П. Чкалову
Оренбургская детская железная дорога
Стела «Европа - Азия» и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
с
сергей
Квалифицировано системно профессионально корректно большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
с
сергей
Квалифицировано системно профессионально корректно большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Оренбурга
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов»