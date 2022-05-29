Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по Оренбургу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зелеными парками и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодный климат и подготовиться к более коротким дням.

Индивидуальная экскурсия по Оренбургу позволит познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями города. Туристы посетят Советскую улицу, где увидят здание Общественного собрания и памятник "Кот ученый". Прогулка включает посещение сквера им. Полины Осипенко и набережной Урала с видом на стелу "Европа - Азия". Участники также смогут полюбоваться мечетью Караван - Сарай и парком "Салют, Победа!"

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаем на экскурсию по Оренбургу!

Предлагаем вам увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию по Оренбургу. Это уникальная возможность узнать больше о городе и его исторических достопримечательностях!

Советская улица — сердце города

Начнем наше путешествие с Советской улицы, одного из самых интересных районов города. Здесь вы сможете увидеть:

Здание Общественного собрания

Памятник «Кот ученый»

Усадьбу Чистозвонова

Драматический театр Оренбурга

Башню с курантами

Вблизи Башни располагается уютный сквер им. Полины Осипенко, названный в честь известной советской летчицы.

Чудеса архитектуры

После знакомства со сквером мы направимся к набережной Урала. По пути стоит обратить внимание на:

Галерею «Оренбургский пуховый платок»

Мечеть Караван – Сарай, построенную в 1846 году, которая поразит вас своим минаретом высотой 38,76 м.

Военная техника и набережная Урала

В рамках прогулки мы также посетим парк «Салют, Победа!», где можно увидеть экспозицию военной техники под открытым небом. Далее мы отправимся на набережную Урала. Здесь вас ждут:

Музей истории города

Памятник В. П. Чкалову

Оренбургская детская железная дорога

Стела «Европа – Азия», обозначающая границу между двумя континентами.

Не забудьте о важной информации!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на нашей экскурсии, которая подарит незабываемые впечатления и знакомство с культурой Оренбурга!