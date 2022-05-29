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Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов

Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, исследуя его уникальные памятники и живописные уголки. Автомобильно-пешеходная прогулка подарит незабываемые впечатления
Индивидуальная экскурсия по Оренбургу позволит познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями города. Туристы посетят Советскую улицу, где увидят здание Общественного собрания и памятник "Кот ученый". Прогулка включает посещение сквера им. Полины Осипенко и набережной Урала с видом на стелу "Европа - Азия". Участники также смогут полюбоваться мечетью Караван - Сарай и парком "Салют, Победа!"
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
  • 📸 Отличные фотолокации
  • 🌿 Природные красоты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Оренбургу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зелеными парками и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодный климат и подготовиться к более коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Советская улица
  • Общественное собрание
  • Памятник «Кот ученый»
  • Усадьба Чистозвонова
  • Драматический театр
  • Башня с курантами
  • Сквер им. Полины Осипенко
  • Галерея «Оренбургский пуховый платок»
  • Мечеть Караван - Сарай
  • Парк «Салют, Победа!»
  • Набережная Урала
  • Музей истории города
  • Памятник В.П. Чкалову
  • Оренбургская детская железная дорога
  • Стела «Европа - Азия»

Описание экскурсии

Приглашаем на экскурсию по Оренбургу!

Предлагаем вам увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию по Оренбургу. Это уникальная возможность узнать больше о городе и его исторических достопримечательностях!

Советская улица — сердце города

Начнем наше путешествие с Советской улицы, одного из самых интересных районов города. Здесь вы сможете увидеть:

  • Здание Общественного собрания
  • Памятник «Кот ученый»
  • Усадьбу Чистозвонова
  • Драматический театр Оренбурга
  • Башню с курантами

Вблизи Башни располагается уютный сквер им. Полины Осипенко, названный в честь известной советской летчицы.

Чудеса архитектуры

После знакомства со сквером мы направимся к набережной Урала. По пути стоит обратить внимание на:

  • Галерею «Оренбургский пуховый платок»
  • Мечеть Караван – Сарай, построенную в 1846 году, которая поразит вас своим минаретом высотой 38,76 м.

Военная техника и набережная Урала

В рамках прогулки мы также посетим парк «Салют, Победа!», где можно увидеть экспозицию военной техники под открытым небом. Далее мы отправимся на набережную Урала. Здесь вас ждут:

  • Музей истории города
  • Памятник В. П. Чкалову
  • Оренбургская детская железная дорога
  • Стела «Европа – Азия», обозначающая границу между двумя континентами.

Не забудьте о важной информации!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Ждем вас на нашей экскурсии, которая подарит незабываемые впечатления и знакомство с культурой Оренбурга!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание Общественного собрания
  • Памятник «Кот ученый»
  • Усадьба Чистозвонова
  • Драматический театр Оренбурга
  • Башня с курантами
  • Сквер им. Полины Осипенко
  • Набережная Урала
  • Галерея «Оренбургский пуховый платок»
  • Мечеть Караван - Сарай
  • Парк Салют
  • Победа!
  • Экспозиция военной техники
  • Набережную Урала
  • Памятник В.П. Чкалову
  • Оренбургская детская железная дорога
  • Стела «Европа - Азия» и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
1
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