Добро пожаловать в Оренбург!

Погулять по центру города и раскрыть тайны Степной Пальмиры на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
«Трижды зачатый и единожды рожденный», Оренбург приятно удивит вас богатым историческим, культурным и духовным наследием.

Я покажу его главные достопримечательности и секретные уголки, поделюсь удивительными фактами и легендами.

Расскажу, как с городом связаны Пушкин, Даль, Гагарин и другие известные личности.
Добро пожаловать в Оренбург!
Добро пожаловать в Оренбург!
Добро пожаловать в Оренбург!
Добро пожаловать в Оренбург!
Добро пожаловать в Оренбург!
Добро пожаловать в Оренбург!

Что вас ожидает

Самое-самое в Оренбурге

Неспешным шагом мы пройдем по историческому центру города. Рассмотрим Водяные ворота — подарок императрицы Елизаветы — и Драматический театр, основанный в 19 веке. Полюбуемся Ротондой в Александровском садике и увидим корпус, где учился первый космонавт планеты. А если степной воздух утомит, самые смелые смогут попить из памятника Оренбургскому водопроводу. Кроме того, я покажу дом Советов и расскажу о тайной золотой комнате рядом с ним.

Занимательные истории

Какие секреты хранит символ города — Сарматский олень? Что скрывает в своих недрах местный Арбат? К кому в гости приезжал Пушкин и как с Оренбургом связан Даль? Где в Гостином дворе спрятан «колодец на крови»? Всё это и многое другое вы узнаете на экскурсии. А еще отыщете «кота ученого» и «дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила», потрете волшебные носики бронзовому зверинцу и загадаете сокровенное желание.

Организационные детали

По желанию можно включить в маршрут канатную дорогу — 100 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Набережная 29
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ольга, по образованию я магистр туристских дестинаций. Работаю гидом 11 лет. Влюблена в улочки родного города, знаю о нем множество интересных фактов, старинных легенд и преданий. С радостью поделюсь ими с вами!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
16 окт 2021
Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на 5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку
Ольга
3 окт 2021
Потрясающая экскурсия!
Низкий поклон и огромное спасибо Ольге.
Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!

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