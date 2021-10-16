Что вас ожидает

Самое-самое в Оренбурге

Неспешным шагом мы пройдем по историческому центру города. Рассмотрим Водяные ворота — подарок императрицы Елизаветы — и Драматический театр, основанный в 19 веке. Полюбуемся Ротондой в Александровском садике и увидим корпус, где учился первый космонавт планеты. А если степной воздух утомит, самые смелые смогут попить из памятника Оренбургскому водопроводу. Кроме того, я покажу дом Советов и расскажу о тайной золотой комнате рядом с ним.

Занимательные истории

Какие секреты хранит символ города — Сарматский олень? Что скрывает в своих недрах местный Арбат? К кому в гости приезжал Пушкин и как с Оренбургом связан Даль? Где в Гостином дворе спрятан «колодец на крови»? Всё это и многое другое вы узнаете на экскурсии. А еще отыщете «кота ученого» и «дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила», потрете волшебные носики бронзовому зверинцу и загадаете сокровенное желание.

Организационные детали

По желанию можно включить в маршрут канатную дорогу — 100 р. с человека.