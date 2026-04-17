Лучшее время для посещения Оренбурга - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город наполнен зеленью и жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, всё же можно насладиться атмосферой города, если вы не боитесь морозов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водяные ворота
Драматический театр
Ротонда в Александровском садике
Дом Советов
Гостиный двор
Описание экскурсии
Самое-самое в Оренбурге
Неспешным шагом мы пройдем по историческому центру города. Рассмотрим Водяные ворота — подарок императрицы Елизаветы — и Драматический театр, основанный в 19 веке. Полюбуемся Ротондой в Александровском садике и увидим корпус, где учился первый космонавт планеты. А если степной воздух утомит, самые смелые смогут попить из памятника Оренбургскому водопроводу. Кроме того, я покажу дом Советов и расскажу о тайной золотой комнате рядом с ним.
Занимательные истории
Какие секреты хранит символ города — Сарматский олень? Что скрывает в своих недрах местный Арбат? К кому в гости приезжал Пушкин и как с Оренбургом связан Даль? Где в Гостином дворе спрятан «колодец на крови»? Всё это и многое другое вы узнаете на экскурсии. А еще потрёте волшебные носики бронзовому зверинцу и загадаете сокровенное желание.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Набережная 29
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 269 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ольга. Работаю гидом 11 лет. Влюблена в улочки родного города, знаю о нем множество интересных фактов, старинных легенд и преданий. С радостью поделюсь ими с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
В Оренбурге впервые. Знакомилась с городом 16.04.26 под чутким руководством экскурсовода Людмилы - блестящего гида, которая с любовью и высоким профессионализмом познакомила с городом, провела по красивому и интересному маршруту, показала много архивных фотографий. Искренне рекомендую!
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Денис
Ольга - отличный гид по Оренбургу! Знает очень много всего интересного про свой родной город. Видно, что она очень любит его и ценит! Мы узнали много всего интересного про столицу пуховых платков. Ольга интересно рассказывала, не перегружала датами и лишней "тяжёлой" информацией. Школьнику, студентам и 2-м взрослым людям было очень интересно! Спасибо! Определённо рекомендую Ольгу, точно не прогадаете))
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Татьяна
Отличная экскурсия, интересно, познавательно, пешком, но не напрягает. Спасибо большое!
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Ольга
Потрясающая экскурсия! Низкий поклон и огромное спасибо Ольге. Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить читать дальшеуменьшить
время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!
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Олеся
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Было очень интересно, познавательно и, что особенно ценно, ощущалось, что Ольга вкладывает душу в свою работу. Прекрасно продуманный маршрут, читать дальшеуменьшить
великолепная подача материала, искреннее увлечение темой – все это сделало экскурсию незабываемой. Ольга – замечательный человек, и я с удовольствием порекомендую ее всем, кто хочет узнать город с новой, интересной стороны.
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Ирина
Уже давно я не ходила с такой живой экскурсией! Нам очень понравилась Ольга - простая, активная, интересная подача материала. Очень много информации узнали о городе, не указанной в книгах. Посоветовала места для самостоятельного посещения, кухню. Вообщем, мы в полном восторге!
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