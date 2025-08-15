Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо
«Начнём у набережной реки Урал — символической границы Европы и Азии»
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
«Со смотровой площадки у набережной полюбуетесь панорамой реки и старых кварталов»
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
«Нас ждут верхняя и нижняя набережные Урала и знаменитый мост, соединяющий не просто берега реки — две части света»
Сегодня в 19:00
19 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
