Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо «Начнём у набережной реки Урал — символической границы Европы и Азии» 5500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. История Оренбурга за 100 минут Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности «Со смотровой площадки у набережной полюбуетесь панорамой реки и старых кварталов» 5000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Оренбург: от Европы до Азии Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу Начало: На набережной Урала «Нас ждут верхняя и нижняя набережные Урала и знаменитый мост, соединяющий не просто берега реки — две части света» 2600 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Оренбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Набережная»

Прогуляйтесь по набережной в Оренбурге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Оренбурга. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025